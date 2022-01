INAITEC auxilia empresas da Grande Florianópolis a expandir seus negócios

Compartilhe Facebook

* Por: - 10 de janeiro de 2022.

Grande Florianópolis / SC 10/1/2022 – As marcas ganham valor e as empresas ficam menos dependentes do mercado interno quando optam em também atenderem outros países, revela Diego, diretor executivo

INAITEC firma parceira com a Apex-Brasil para impulsionar as exportações de empresas e, desta forma, fomentar o mercado externo, oferecendo produtos e serviços de qualidade da capital catarinense.

Presente em diversas cidades no país, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) seleciona pela segunda vez o Instituto Nacional de Inovação e Tecnologia (INAITEC), localizado em Palhoça, para ser a entidade executora de toda a região da Grande Florianópolis.

Expandir os negócios e conquistar novos clientes em outros países nem sempre é uma tarefa fácil para pequenos e médios negócios. O INAITEC consciente deste desafio que faz parte da vida de muitos empreendedores acaba de concretizar acordo com a Apex-Brasil e irá qualificar e capacitar empresas da Grande Florianópolis para a entrada no comércio exterior.

“Não haverá custo para as empresas participarem do programa. Contrataremos 11 bolsistas que auxiliarão no processo de exportação, seja por meio de treinamentos, workshops ou qualificações individuais com a finalidade de habilitar as empresas ao mercado externo”, revela Diego Chierighini, diretor executivo do INAITEC.

Todo o acompanhamento necessário será dado pelo INAITEC, que auxiliará na implantação dos pré-requisitos para que as exportações aconteçam de forma planejada e segura e também para acesso ao mercado externo.

Várias são as vantagens para as empresas que desejam internacionalizar seus produtos ou serviços. Os ganhos vão desde aquisição de experiência internacional e ganho de produtividade, até melhoria na qualidade de produtos ou serviços oferecidos no mercado interno ou externo.

“As marcas ganham valor e as empresas ficam menos dependentes do mercado interno quando optam em também atenderem outros países”, diz Diego.

Para alcançar os objetivos, a Apex-Brasil realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil.

“Com esta parceria acreditamos em um aumento significativo das exportações de empresas de nossa região. Prevemos atender 200 empresas e, ter pelo menos 130 delas exportando nos próximos 02 anos”, conclui Diego.

Link para o formulário de inscrição de empresas interessadas: https://airtable.com/shrXFEjlRgPbpBmQm

Website: https://inaitec.com.br/