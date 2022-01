O impacto da interação humana no atendimento robotizado

10 de janeiro de 2022.

Cerca de 61% dos consumidores têm o desejo de serem atendidos por pessoas, essa interação desenvolve um vínculo maior com o público

Os recursos tecnológicos na hora das vendas são, sem dúvidas atrativos, mas a falta de interação humana nesse processo pode acarretar divergências para a empresa.

A utilização da tecnologia no atendimento comercial tem se tornado uma importante ferramenta para o mercado empreendedor, a agilidade no atendimento e a eficiência mostram se, na maioria das vezes, como a mais importante ferramenta de atração de clientes. Em um mundo interconectado é exigido que os vendedores mudem a maneira de fazer negócios. Desse modo, os recursos tecnológicos surgem como um benefício, que aprimora a performance empresarial, elevando o nível de produção e resultados.

Nesse cenário, a tecnologia ajuda a controlar melhor os processos comerciais, além de compartilhar indicadores e identificar a necessidade de ajustes para alcançar resultados melhores e efetivos, desse modo os recursos tecnológicos nas vendas trazem a possibilidade de estabelecer novas formas de contato com o cliente procurando estratégias mais assertivas e tomando decisões com precisão.

A realidade das vendas tem mostrado que existe uma necessidade cada vez maior de que o profissional das vendas deve estar conectado na maior parte do tempo, isso significa que usar a tecnologia nas organizações deve ser encarada como um benefício para o desempenho nos negócios.

Dito isso, existe o crescente fato de que a tecnologia pode ser utilizada cada vez mais no meio comercial, como maneira de viabilizar e simplificar informações, não apenas às equipes comerciais, mas também aos empreendedores e principalmente ao consumidor.

Nessa ótica, aderir aos sistemas de atendimento realizados por máquinas sem o intermédio humano pode parecer vantajoso, porém encontram-se hoje uma grande parcela de consumidores que preferem aderir a sistemas que oferecem atendimento humanizado. Por parecer um sistema mais seguro e real, torna-se muito atrativo, dentre muitos aspectos positivos que esse método oferece.

A perspectiva comercial tende a não ser flexível, visto que cada empreendimento visa apresentar um plano de atendimento a seu público, contudo se adequar aos pedidos do mercado consumidor pode ser mais um atrativo para a empresa, a interação humana em todos os setores tem sua importância.

Segundo pesquisas realizadas pelo programa “Pequenas empresas grandes negócios” da TV Globo, cerca de 61% dos consumidores têm o desejo de serem atendidos por pessoas, essa interação desenvolve um vínculo maior com o público. Em todo caso, a tecnologia permite que os insights e dados analíticos possam ser personalizados e focados em situações específicas vividas por colaboradores e clientes. Assim, é possível alinhar a maneira que os vendedores pensam e trabalham.

O atendimento tecnológico no comércio é fundamental, mas deixar o atendimento humanizado e lato pode não ser a escolha certa, em todo caso aderir a novas técnicas e estratégias podem fazer muito mais do que apenas se diversificar no comércio. Tanto o atendimento robotizado, bem como o atendimento humano tem o mesmo impacto quando direcionado ao público correto.

