Metaverso: o futuro do trabalho e o impacto nas profissões

* Por: - 11 de janeiro de 2022.

São Paulo 11/1/2022 – Estamos diante de profissões que surgem conforme a tecnologia avança. Trata-se da criação de um novo mundo, que impactará as profissões

A Tecnologia tem sido responsável por manter milhões de pessoas empregadas e por auxiliar empresas nos momentos de crise.

A cada 1% de gastos e investimentos em TI depois de 2 anos o lucro aumenta em 7%, apontou a pesquisa realizada pela FGV (Fundação Getulio Vargas). Os resultados obtidos na pesquisa são impressionantes e afirmam que as empresas que mais investiram em TI obtiveram maior crescimento da sua receita e resultados operacionais mais eficazes. Tecnologia tem sido responsável por manter milhões de pessoas empregadas, por auxiliar empresas nos momentos de crise e passou a ser necessidade em todas as corporações.

Empresas e governos estão investindo na criação do metaverso. Uma realidade mista onde o mundo virtual e o mundo real são integrados. A ideia é de que os usuários deixem de ser observadores da internet e façam parte dele interagindo entre si. Especialistas acreditam que o metaverso trata-se da evolução da internet.

Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, anunciou a mudança do nome da empresa para Meta e explicou que a mudança se refere ao posicionamento do grupo: “Em nosso DNA somos uma empresa que constrói tecnologia para conectar pessoas, e o metaverso é a próxima fronteira, assim como a rede social foi quando começamos”. A Microsoft lançou, no início de 2021, o Mesh, plataforma que possibilita reuniões através de hologramas e avatares 3D. O Banco do Brasil lançou no final de 2021 uma experiência virtual dentro do servidor do game GTA. No jogo, o gamer pode abrir na instituição bancária uma conta para seu personagem – é possível até trabalhar na instituição.

Segundo a Bloomberg Intelligence, a estimativa é que o mercado do metaverso deva chegar a US$ 800 bilhões (R$ 4,5 trilhões) em 2024. Além dos questionamentos referentes aos benefícios e malefícios do metaverso, especialistas questionam qual o futuro do trabalho e qual impacto nas carreiras no mundo moderno.

Neiva Gonçalves, Presidente da Success People — empresa de assessoria em carreira corporativa, situada em São Paulo que atende o território nacional e internacional — comenta sobre as possibilidades do metaverso no mercado de trabalho: “Estamos diante de profissões que surgem conforme a tecnologia avança. Trata-se da criação de um novo mundo, que impactará as profissões, principalmente as que envolvam tecnologia”. Para Luciano Mello, board member da Success People, a chegada do metaverso e a aproximação do 5G transformará trabalhos e cargos: “Na prática teremos mudanças no convívio social com pessoas trabalhando, frequentando, interagindo e comercializando dentro do metaverso. O metaverso tem força para transformar a experiência do usuário e o sentimento das pessoas”.

Esta criação de um novo mundo exige dezenas de funções e, dessa forma, gera inúmeras oportunidades de trabalho, como: construir roteiros de engenharia, desenvolver novos códigos de programação, de ética e marketing, habilidades como visão computacional, computação gráfica e programação. É necessário pontuar que trata-se de um ambiente onde as realidades aumentada, virtual, mista e estendida (XR metaverso, a realidade onde todas as anteriores se encaixam) são fundamentais. Entre as profissões do futuro destacadas por cientistas pesquisadores surgem:

Pesquisador do metaverso — São profissionais para soluções de combinações de tecnologias, reconstrução de cenários, mapeamentos e geolocalização;

Desenvolvedor de ecossistemas — Encarregados de coordenar e garantir que as várias funcionalidades criadas sejam possíveis em grande escala;

Gerente de segurança do metaverso — Privacidade e proteção;

Construtor de hardware do metaverso — Função de programação voltada ao desenvolvimento de experiências híbridas que utilizam equipamentos específicos para experiências VR e AR;

Storyteller do metaverso — Roteiros para a nova linguagem e novas formas narrativas;

Especialistas em segurança cibernética do metaverso — Um novo universo sugere novas modalidades de fraudes e ataques cibernéticos;

“No futuro, trabalhar juntos será uma das principais maneiras de as pessoas usarem o metaverso. Você pode pensar nisso como uma Internet incorporada na qual você está dentro, em vez de apenas olhar. Acreditamos que este será o sucessor da internet móvel”, escreveu Zuckerberg em uma postagem nas redes sociais.

Especialistas da área sugerem que o metaverso oferecerá oportunidades interessantes para as pessoas. “o metaverso proporcionará uma experiência mais imersiva. Atualmente o trabalho remoto é uma realidade e as pessoas têm a necessidade de trabalharem juntas. O metaverso proporcionará conexões mais profundas, poderemos trabalhar com pessoas de qualquer lugar do mundo substituindo a tela por relações sinestésicas”, completa Neiva.

