Publicidade em redes sociais cresce por dois anos seguidos

* Por: - 11 de janeiro de 2022.

11/1/2022 – Nas mídias digitais é possível fazer anúncios bem segmentados e personalizados, que conversam direto com o consumidor, aumentando as chances de retorno

Aposta em divulgação no Facebook e no Instagram cresceu 60% no primeiro trimestre de 2021; para especialista, anúncio em redes sociais permite diferenciais para as empresas

A aposta dos empreendedores em anúncios em redes sociais digitais cresce ano a ano. A informação é do Relatório da Socialbakers, plataforma de monitoramento de mídias digitais, que demonstra que o investimento em divulgação no Facebook e no Instagram avançou 60% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao ano passado. A análise também mostra que 2020 já havia superado a marca do ano anterior.

De forma síncrona, sete em cada dez empresas atuam nas plataformas, aplicativos ou na web, conforme a 9ª edição da pesquisa “O Impacto da Pandemia de Coronavírus”, realizada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em parceria com a FGV (Fundação Getulio Vargas).

Na análise de Diana Haas, proprietária da empresa Ahaas Mídias Sociais, a crescente adesão às mídias sociais por parte dos empreendedores têm uma causa: 45% dos brasileiros dedicam mais de uma hora por dia às redes, segundo levantamento do PoderData, realizado entre os dias 11 e 13 de outubro.

De acordo com a instituição, 22% dos entrevistados permanecem on-line de 1 a 3 horas, 16% de 3 a 5 horas, 7% passam mais de 5 horas, 35% pelo menos uma hora por dia e somente 19% responderam que não utilizam as mídias.

Para Haas, como efeito desse cenário, há uma crescente na aposta em anúncios em mídias sociais que jamais é interrompido, sendo que o último trimestre do Meta – antigo Facebook – foi recorde de faturamento da empresa, levando em consideração que 97% da receita provém de anunciantes. “Essa tendência é mais do que um fato: as empresas estão investindo e continuarão apostando, cada vez mais, nas mídias digitais”.

Anúncio em redes sociais permite diferenciais para as empresas

Nas palavras da especialista, o resultado obtido com a divulgação nas redes sociais é o grande motivador do fenômeno. “Existe uma segmentação específica que permite trabalhar alta performance. Diferentemente da mídia tradicional, nas mídias digitais é possível fazer anúncios bem segmentados e personalizados, que conversam direto com o consumidor, aumentando consideravelmente as chances de retorno”.

Na avaliação da proprietária da Ahaas Mídias Sociais, por ser estratégico, o investimento em mídias sociais pode ser algo relevante para o crescimento e aumento de visibilidade de uma empresa. “É uma aplicação que precisa ser feita por negócios com metas bem definidas e com entendimento de médio e longo prazo para um retorno satisfatório”.

A empresária complementa que, nesse sentido, os custos relativos aos anúncios no ambiente digital são baixos, considerando os números expressivos de visualização das mensagens. “A possibilidade de uma segmentação extremamente direcionada eleva o grau de assertividade das campanhas”, explica. “Isso faz com que a marca possa estar presente na tela do consumidor – levando em conta que o mobile é campeão de acesso do brasileiro – com mensagens personalizadas e superdirecionadas”.

Com efeito, 58% dos internautas brasileiros acessam a web exclusivamente por dispositivos móveis, conforme a pesquisa TIC Domicílios 2020.

Para concluir, Haas enfatiza que a mídia exige investimento e que, inicialmente, é necessário prever o custo dos anúncios e trabalhar uma estratégia para garantir o retorno esperado. “Uma boa dica é evitar o uso do botão de promover, turbinar, impulsionar e buscar qualificação ou ajuda de uma empresa especializada para não perder dinheiro fazendo anúncios que não irão converter. Likes não pagam boletos”.

