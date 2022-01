Hábitos saudáveis para garantir a saúde de cães e gatos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de janeiro de 2022.

Conheça os cuidados básicos para manter seu pet sempre saudável

Ter um pet em casa é sinônimo de muita alegria. Mas existem alguns cuidados básicos muito importantes que garantem a saúde do seu cão ou gato dentro de casa.

Uma delas é a consulta veterinária. É com a ajuda profissional que você consegue detectar problemas ainda no início e consegue trabalhar para que a situação não se agrave. Mas isso é só o começo.

Mas na rotina diária há hábitos saudáveis que precisam ser cultivados para que seu amigo de quatro patas consiga viver bem. Quer saber quais? A gente te conta agora!

Alimentação balanceada

Uma boa ração tem tudo o que seu cão ou gato precisam na hora da alimentação. Há tutores que só oferecem esse tipo de alimento e não é errado. Os componentes têm todos os nutrientes necessários.

No entanto, é sempre importante saber a quantidade certa a oferecer. Essa informação varia de marca para marca e são fornecidos na embalagem, caso você compre os pacotes de 7 quilos. Se não tiver, basta pesquisar no site da empresa.

A porção diária varia de acordo com o peso do animal. Mas é importante também observar as especificidades do seu animal. Existe ração para filhote, adulto, sênior, raças pequenas, animais castrados etc.

Escolha de acordo com o ciclo de vida do seu pet e ofereça a quantia diária dividida em duas porções. Para filhotes, podem ser quatro refeições por dia, diminuindo a frequência até chegar à fase adulta.

Diversificar o cardápio

Apesar de a ração oferecer tudo o que o pet precisa, outros alimentos podem ser oferecidos ocasionalmente. Uma boa opção para não pesar na dieta é dar frutas e verduras como petisco na hora da brincadeira ou para premiar ações positivas. É saudável e não faz mal.

Mas é sempre importante saber o que pode ou não oferecer. Frutas e verduras têm poucas restrições. Os que contêm sementes e são cítricos devem ser evitados, assim como uvas. O mesmo vale para alimentos açucarados, amendoins e afins.

No verão, há ainda a possibilidade de oferecer frutas congeladas ou fazer picolés com combinações diversas. Água de coco pode ser incluída junto com a frutose.

Fazer passeios diários

Saia com seu pet pelo menos uma vez ao dia. É uma ótima forma de exercício físico e de socialização e permite que o animal faça suas necessidades na rua. Só não se esqueça do saquinho para recolher as fezes no trajeto.

Essa é uma dica melhor para cães, mas também dá para incluir na rotina do gato. Quando são acostumados com a coleira desde cedo, é possível levá-los. Mas, caso ele se recuse a ir, opte por passeios e brincadeiras no quintal ou em espaços semi-abertos, onde há liberdade para correr, mas sem risco de fuga.

Ter brinquedos para pets

Dentro de casa também é importante cuidar da saúde mental do seu pet, especialmente se ele fica muito tempo sozinho e em espaços menores, como apartamentos. Nesse caso, os brinquedos são essenciais.

É uma ótima oportunidade para que você tire um tempo no dia e brinque com ele. Bolinhas, pelúcias e brinquedos de borracha são ótimos para os cães. Já os gatinhos preferem os arranhadores e a varinha fishing.

Deixar toda essa diversão à disposição do pet também incentiva que, desde cedo, ele brinque sozinho e consiga passar mais tempo desacompanhado sem sofrimento.

Manter as vacinas e consultas veterinárias em dia

E o mais essencial: manter o cartão de vacinas e as visitas ao veterinário em dia. Filhotes necessitam de uma atenção especial pelo menos até os quatro meses de vida, que é quando completam o primeiro ciclo de imunização. Depois disso, a visita obrigatória é de ano em ano.

Mas é bom estar atento a vários sinais. Se o pet apresentar vômitos ou comportamentos diferentes, o melhor é consultar um profissional para tirar as dúvidas. Além disso, ele consegue avaliar o quadro do animal e ver se ele precisa de algum reforço de vitaminas e nutrientes.

A precaução é melhor, certo? Por isso, não descuide da saúde do seu melhor amigo. Cuidados básicos, como os que te apresentamos aqui, ajudam e muito a garantir uma rotina saudável.