Empresas nacionais se preparam para participar da NRF 2022

* Por: - 13 de janeiro de 2022.

13/1/2022 – O evento reúne visionários do setor para abordar os maiores tópicos do varejo e prever o que está por vir

Maior feira do varejo volta a ocorrer de forma presencial após um ano de hiato por conta da pandemia; para Vice-Presidente da SISQUAL WFM, evento oferece quatro grandes vantagens aos participantes brasileiros

A edição de 2022 da NRF Retail’s Big Show, maior feira de varejo do mundo, promovida pela National Retail Federation (NRF), já tem data e horário marcados. O evento será realizado em Nova York, nos Estados Unidos, entre os dias 16 e 18 de janeiro. A feira – que volta a ocorrer de forma presencial, após experimentar um formato on-line em 2021, devido à pandemia de Covid-19 – deve reunir, durante três dias, importantes executivos do setor para abordar os maiores tópicos do varejo e traçar as perspectivas da área.

Em 2020, a edição contou com mais de 40 mil participantes, 18 mil varejistas, 400 palestrantes e 800 expositores dos mais recentes produtos e tecnologias, com a presença de 96 países. No Brasil, foram 1.884 participantes, compondo a maior delegação internacional.

Segundo a organização, a expectativa é reunir neste ano cerca de 30 mil varejistas, fornecedores e especialistas do setor, com a participação de mais de 700 expositores. A feira, que facilita a conexão e a rede com outros participantes e promove futuras parcerias, ainda deverá contar com mais de 100 sessões e 60 demonstrações de produtos.

De acordo com a NRF, o evento – que será realizado no Jacob Javits Convention Center – tem uma longa lista de palestrantes, que inclui, entre outros nomes, Arvind Krishna, presidente e CEO da IBM; Patrice Louvet, presidente e CEO da Ralph Lauren; Jennifer Steinmann, líder do mercado global ESG da Deloitte; e Steven Williams, CEO da PepsiCo Foods América do Norte.

Desde o surgimento da crise sanitária, a federação tem promovido uma série de eventos digitais. Este ano, a NRF anunciou que irá exigir que cada participante forneça um comprovante válido de vacinação contra Convid-19 durante o check-in no local – o documento deverá incluir o nome completo do visitante e as datas de vacinação de todas as doses, e serão aceitas cópias ou fotos do Cartão de Registro de Vacinação original.

NRF oferece quatro grandes vantagens aos participantes brasileiros

José Pedro Fernandes, Vice-Presidente da SISQUAL WFM (Workforce Management) – empresa de tecnologia e desenvolvimento de software de gerenciamento de força de trabalho (workforce management) que participará da feira -, destaca que, com quase 30 mil varejistas, fornecedores e especialistas do setor, a NRF 2022 é uma oportunidade inigualável para empresas.

“A NRF é a maior feira varejista do mundo, e o destino anual para varejistas de todos os países. O evento reúne visionários do setor para abordar os maiores tópicos do varejo e prever as próximas tendências mundiais, logo é um encontro obrigatório também para as empresas brasileiras”, afirma.

O Vice-Presidente da SISQUAL WFM acredita que o evento de janeiro de 2022, no qual a empresa estará presente, terá grandes vantagens para seus participantes: “‘Os programas de networking da NRF facilitam o encontro com os colegas e a construção de novas parcerias, o que é essencial após dois anos de pandemia”, afirma o executivo, ressaltando que, na ocasião, serão abordados os maiores tópicos do varejo, bem como será previsto “o que virá em seguida’”.

O CEO da SISQUAL WFM complementa que outro foco do evento será a apresentação de novas tecnologias, sendo possível testar o futuro do varejo na Expo com experiências como o Laboratório de Inovação, Espaço de Startups, entre outros. Por fim, José Pedro Fernandes pontua que, findado o evento, os participantes poderão trazer para casa decisões tangíveis para transformar seus negócios e “ajudá-los a seguir em frente com confiança”.

