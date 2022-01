Gertec será a única empresa brasileira de meios de pagamento na NRF 2022

Compartilhe Facebook

13 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP 13/1/2022 – Somos uma empresa que se molda para fazer o varejo prosperar

A empresa tem presença confirmada na maior feira de varejo do mundo

Há 32 anos desenvolvendo soluções tecnológicas para meios de pagamento, automação comercial e bancária, a Gertec participará de mais uma edição do Retail’s Big Show, maior evento de varejo do mundo, que acontecerá entre os dias 16 a 18 de janeiro na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Com atuação global, a empresa terá um estande exclusivo na feira para apresentar as suas principais soluções dedicadas ao varejo.

Com expertise no desenvolvimento de tecnologias brasileiras e com diversos terminais (POS, na sigla em inglês) produzidos e espalhados em cerca de 90% do varejo brasileiro, a Gertec está em processo de migração de modelo – de uma empresa de hardware para uma plataforma de serviços, e já participou de outras edições do evento em 2018 e 2020, alavancando resultados positivos com o desenvolvimento de parcerias e projetos.

Na edição deste ano, a companhia pretende explorar o mercado estrangeiro. “Nós queremos consolidar a posição da Gertec em oferecer soluções, projetos e produtos robustos para o varejo mundial. Além disso, acreditamos que a feira é uma ótima oportunidade de networking com outros players deste mercado”, comenta Jorge Ribeiro, fundador e CEO da Gertec. “Somos uma empresa que se molda para fazer o varejo prosperar”, conclui.

Agenda:

NRF 2022 – Retail’s Big Show

16 a 18 de janeiro – Nova York, Estados Unidos

Estande Gertec: 256

Website: https://www.gertec.com.br/