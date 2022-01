Consumo de vinho em 2021 foi recorde no Brasil

Compartilhe Facebook

14 de janeiro de 2022.

Florianópolis, SC 14/1/2022 – Para nós vinho não tem clima, nem estação do ano. Há momentos e lembranças boas. Tem o dia que você quer algo mais leve. Em outro, um vinho mais encorpado.

Com consumo de vinhos em alta, os consumidores buscam por variedades, novas experiências, e se interessam pela cultura, histórias e sabores das vinícolas.

O brasileiro nunca consumiu tanto vinho como neste último ano de pandemia. Em média, foram 2,78 litros de vinho per capita, o que representa um aumento de mais de 30%. É o que revela um estudo divulgado pela plataforma CupomValido.com.br, que reuniu dados das empresas de pesquisa Statista, Euromonitor e Nielsen, sobre o consumo de vinho no Brasil e no mundo.

O resultado mostra que ao todo foram 501 milhões de litros, contra 383 milhões no ano anterior, um valor nunca atingido na história. Ao considerar todos os países da América Latina, o Brasil ficou apenas atrás da Argentina.

Com a entrada da estação mais quente do ano, com muito sol, calor, praia, piscina, o consumo de vinho tinto estabiliza e dá lugar para o aumento do consumo de brancos, rosés e espumantes – que são leves, vão bem com frutos do mar e refrescam nos dias quentes.

Para isso, a dica é recorrer às uvas mais propícias (frutadas), aos rótulos de corpo mais ligeiro, respeitar a temperatura ideal na hora de servir e, por fim, brindar.

Nas prateleiras da Vino Floripa, há variadas opções para combinar com o verão. Entre elas, uma novidade da marca que lança os vinhos em lata da Vino, produzidos na Serra Gaúcha em parceria com a vinícola Giaretta.

Ideais para curtir no calor, há opções como o Vino Branco, elaborado com uvas Chardonnay, e o Sparkling Rosé, um blend com Trebiano, Moscato e Merlot.

Outras pedidas para refrescar são os vinhos em garrafa da Linha Curadoria, criados pelo Vino com outra vinícola gaúcha, a Quinta Don Bonifácio. O branco é um corte de Chardonnay com Viognier. Já o rosé combina Syrah com Merlot.

O consumidor de vinhos tem à sua disposição grande diversidade de exemplares de tintos, brancos e espumantes, frescos e fáceis de beber, que combinam com happy hour nos dias mais quentes de verão.

“Uma oportunidade de conhecer novas uvas e curtir como bem quiser, pois, para nós, vinho não tem clima, nem estação do ano. Há momentos e lembranças boas. Tem o dia que você quer algo mais leve. Em outro, um vinho mais encorpado. Tudo vale, sem regras rígidas e convenções”, explica Raphael Zanette, empresário e restaurateur da Vino Wine Bar.

“Oferecer os vinhos aos consumidores sem ditar regras foi, ao meu ver, uma boa estratégia de negócios para expansão de rede Vino. A marca cresceu de forma orgânica, ganhou corpo e estrutura para ser escalonado através do sistema de franquias”, conclui Zanette.

Atualmente, o grupo Vino possui mais de 21 unidades distribuídas nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espírito Santo e Minas Gerais.

Em Florianópolis, a unidade Vino fica no Square SC, onde o cliente pode consumir no local ou levar para casa sua bebida favorita, escolhendo entre os mais de 400 rótulos disponibilizados nas lojas.

A rede VINO é a materialização de uma percepção de mercado que se iniciou no início dos anos 2000. A exemplo do comércio cervejeiro, o mercado vinífero brasileiro é historicamente dominado pela importação de vinhos produzidos em massa.

Na contramão deste padrão estabelecido, surgiu a oportunidade de exploração de um mercado diferenciado, onde se ressalta a busca produtores que advoguem contra a uniformização dos sabores, aromas e estilos, e trabalhem para oferecer vinhos exclusivos, com identidade própria.

“O vinho, afinal, é uma experiência, isso é o que cativa as pessoas e faz com que elas se apaixonem por este universo. Nosso foco é a simplificação, com ambientes intimistas e descontraídos, sempre acompanhados de boa gastronomia e uma linguagem descomplicada”, diz Zanette.

“A nossa equipe busca mundo afora pequenos produtores artesanais. Pessoas obcecadas em fazer vinhos de qualidade, mas mais do que isso, em fazer vinhos com personalidade, que realmente expressem o local onde são feitos e sua autoria, tudo por um preço justo ao consumidor”, ressalta o empresário.

Assim, após anos de aprimoramento e desenvolvimento do sistema de importação, surgiu, no ano de 2015 em Curitiba, a primeira unidade da marca Vino com espaços gastronômicos que são, ao mesmo tempo, adegas e wines bars.

Website: https://www.winebarvino.com.br/