Por que as cápsulas de café têm a durabilidade maior que o grão?

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de janeiro de 2022.

Entenda como elas são feitas e por que tendem a manter a qualidade por mais tempo. Veja também respostas a outras dúvidas comuns sobre esse tipo de cafeteira

A praticidade de um bom café expresso, que sai pronto da máquina quando você aperta um botão, conquista cada vez mais brasileiros. A tendência do momento é ter cafeteiras automáticas em casa, e as que utilizam o café em cápsulas estão entre as mais populares.

Esse tipo de cafeteira utiliza uma tecnologia moderna e é um dos jeitos mais fáceis de se fazer um café expresso. Por mais que faça parte do dia a dia, tirar a sujeira e colocar os grãos/pó nem sempre é simples e ainda pode fazer a maior bagunça. Com a máquina em cápsula, nada disso é necessário.

Quem utiliza gosta, mas, por se tratar de uma novidade, muita gente ainda tem receio, principalmente porque ainda há muitas dúvidas sobre como esses equipamentos funcionam e se compensam mesmo o investimento. A seguir, algumas respostas.

O que tem dentro da cápsula?

A resposta mais comum é simples: café torrado e moído, numa quantidade que varia de 5 a 7 gramas, dependendo da marca. No entanto, várias máquinas também preparam outras bebidas, como chás e variações de café com especiarias. Nesses casos, todos esses ingredientes vão dentro da cápsula.

Como a máquina funciona?

Você só precisa colocar dois ingredientes: água e a cápsula. A água é aquecida no reservatório, depois passa por um tubo que faz pressão numa agulha, que fura a cápsula, abrindo espaço para a água penetrar nela e passar a bebida.

Tem que fazer manutenção?

Esse tipo de máquina também precisa ser limpa regularmente, a diferença é que esse processo é mais fácil. A cápsula usada vai para um depósito, de onde você só precisa tirar o lixo de tempos em tempos, além de reabastecer o reservatório de água. Se possível, utilize apenas água mineral ou filtrada.

De tempos em tempos, a maioria das máquinas recomendam um processo chamado de descalcificação, que serve para retirar os resíduos da própria água que vão se acumulando, prevenindo defeitos. Cada marca tem seus próprios produtos e técnicas para isso.

A quantidade de lixo não é muito grande?

Essa é uma das principais polêmicas sobre esse tipo de máquina de café, uma vez que a maioria das cápsulas é de plástico e cada uma faz café para apenas uma pessoa. Pensando nisso, várias marcas estão investindo em outros materiais e instalando postos de coleta. Também já existem cápsulas reutilizáveis.

Cápsulas reutilizáveis? Como funcionam?

As cápsulas reutilizáveis, geralmente feitas de alumínio ou inox, têm uma tampa e algum sistema de filtro. Nelas, você insere o pó e fecha hermeticamente. Daí é só inserir na máquina e fazer o processo normal.

Além de mais sustentáveis, essas cápsulas podem acabar significando economia com o pó, já que você pode usar qualquer marca de sua preferência e comprar o pacote, que é mais barato que a cápsula. No entanto, elas precisam ser limpas delicadamente e são frágeis, então é preciso manusear com cuidado.

O café em cápsula dura mais? Por que?

É verdade que o café armazenado em cápsulas dura mais tempo que aquele armazenado em pacotes convencionais. O motivo é que as cápsulas ajudam a preservar características como sabor e aroma e conservam o frescor por mais tempo, pois inibem a oxidação. A maioria das marcas garante isso por, pelo menos, um ano.

Esses recipientes são hermeticamente fechados, o que preserva o café do contato com a luz, a umidade e o oxigênio. O processo é similar ao que acontece em embalagens à vácuo, só que elas perdem a eficácia uma vez que são abertas. Já as cápsulas são totalmente consumidas quando perfuradas.