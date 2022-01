Yakult doa mais de 810 mil frascos de leite fermentado em dois anos de pandemia

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 17 de janeiro de 2022.

São Paulo 17/1/2022 – Microbiota intestinal equilibrada ajuda a manter a integridade do sistema imune

Desde junho de 2020, a multinacional japonesa já entregou o produto para mais de 120 hospitais e instituições de saúde de várias regiões do Brasil

Os profissionais da saúde que atuaram na linha de frente do atendimento de pacientes com Covid-19 – especialmente ao longo de 2020, primeiro ano da pandemia – estão entre os que mais precisaram de atenção devido ao forte estresse que vivenciaram no desafio de salvar o maior número possível de vidas. Consciente da importância da microbiota intestinal equilibrada para manter a integridade do sistema imune, uma vez que aproximadamente 70% das células de defesa do organismo se encontram nos intestinos, a Yakult do Brasil doou mais de 810 mil frascos de Leite Fermentado Yakult com o probiótico Lactobacillus casei Shirota ao longo dos anos de 2020 e 2021.

O estresse, aliado a uma alimentação pouco saudável e a poucas horas de sono (fatores que fizeram parte da vida desses profissionais no combate à pandemia), pode levar a uma disbiose intestinal e, consequentemente, deixar o sistema imune enfraquecido e mais suscetível ao desenvolvimento de doenças. E inúmeros estudos desenvolvidos há mais de 80 anos pelos pesquisadores do Instituto Central Yakult, no Japão, têm comprovado que o probiótico Lactobacillus casei Shirota consegue auxiliar para a manutenção de uma microbiota intestinal composta majoritariamente por bactérias saudáveis.

Em 2021, 32 hospitais de diferentes portes localizados na capital, no litoral e em cidades do interior de São Paulo – como Campinas, Araraquara, Jaú, Valinhos, Bauru e Vale do Paraíba (onde está o Complexo Fabril da Yakult no Brasil) – foram beneficiados com as doações. Além disso, o produto foi encaminhado para 11 casas de repouso que abrigam idosos.

Em Brasília e Goiás, seis hospitais e três casas de repouso foram beneficiados em 2021, enquanto em Minas Gerais foram entregues produtos para oito hospitais da capital, Belo Horizonte. No Nordeste, o produto foi entregue para dois hospitais da Bahia e dois de Pernambuco. Na região Sul, cinco hospitais do Paraná e quatro de Santa Catarina, além de uma casa de repouso, foram beneficiados com as doações.

Segundo o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, a iniciativa reflete a preocupação da empresa com a saúde das pessoas. “Essa é uma ação de responsabilidade social que faz parte da filosofia da Yakult. Ao oferecer o leite fermentado com o probiótico Lactobacillus casei Shirota, que comprovadamente auxilia a saúde por contribuir para a manutenção da microbiota intestinal, estamos colaborando com a saúde dos profissionais que atuam em hospitais, assim como dos idosos que residem em casas de repouso”, afirma.

O primeiro ano da Covid-19

Em 2020, no auge da pandemia, as doações somaram mais de 550 mil frascos encaminhados para hospitais de São Paulo localizados no Vale do Paraíba, Jundiaí, Campinas, Santos e na capital. No Paraná e em Minas Gerais, as doações se concentraram nas capitais, Curitiba e Belo Horizonte, respectivamente.

Mais informações

O Leite Fermentado Yakult completa 87 anos em 2022 e continua sendo o carro-chefe da empresa sediada em Tóquio, no Japão. No mundo, mais de 40 milhões de pessoas consomem Leite Fermentado Yakult com Lactobacillus casei Shirota diariamente (resultado de 2020). Outras informações estão disponíveis no site ou nas redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial e [email protected]

Website: https://www.yakult.com.br/