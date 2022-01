Mercado de vitaminas deve movimentar mais de R$ 1,4 quatrilhão em 2025

Compartilhe Facebook

18 de janeiro de 2022.

18/1/2022 – O consumidor espera que as empresas desenvolvam produtos confiáveis e inovadores, algo fundamental para que o setor atinja as perspectivas de crescimento

O mercado global de suplementos alimentares deve crescer 7,5% no valor de CAGR entre 2015 e 2025; empresa brasileira desenvolve vitaminas em gomas em formato de ursinho

O mercado global de suplementos alimentares deve testemunhar um crescimento de 7,5% no valor de CAGR (Compound Annual Growth Rate, na sigla em inglês – Taxa de Crescimento Anual Composta, em português) em um período de dez anos, entre 2015 e 2025. A projeção é resultado de um estudo recente publicado pela FMI (Future Market Insights), que estima que o setor deve ultrapassar US$ 252 bilhões (cerca de R$ 1,4 quatrilhão).

No Brasil, houve o aumento de 48% no consumo de suplementos alimentares em 2020 – primeiro ano da pandemia de Covid-19 -, de acordo com indicativos da segunda edição da pesquisa “Hábitos de Consumo de Suplementos Alimentares no Brasil”, realizada pela Abiad (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais).

Ainda segundo a consulta, que compreende as práticas dos consumidores em maio de 2020, 59% das famílias brasileiras têm ao menos um integrante que consome produtos do gênero. No mesmo ano, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou uma instrução normativa com regulamentação específica para os suplementos, que podem incluir em sua composição substâncias bioativas, enzimas e probióticos.

Marcelo de Azevedo, analista de sistema especializado em sistemas de indústria farmacêutica e diretor administrativo e financeiro da Blow Gummies – empresa que atua com suplementos alimentares voltado para saúde, bem-estar, beleza e autoestima -, destaca que a busca por vitaminas sempre foi expressiva no país, mas se intensificou nos últimos dois anos, com o advento da pandemia.

“Em 2020, a categoria teve parte importante na ascensão do mercado farmacêutico, que teve alta de 47,8% em faturamento, conforme o IQVIA”, afirma. “Os resultados refletem uma mudança importante no comportamento dos brasileiros, que, a cada dia, compreendem mais a importância de levar uma vida pautada na busca de saúde e bem-estar, com a adoção de hábitos saudáveis”.

Empresa brasileira desenvolve vitaminas em gomas em formato de ursinho

A Blow Gummies surgiu em 2012 como um e-commerce de cosméticos e desenvolveu um produto de marca própria, que levou o negócio ao crescimento de 455% entre os anos de 2019 e 2021, segundo a própria empresa.

Azevedo explica que o Blow Gummies Hair é um suplemento vitamínico e mineral, com 12 vitaminas e minerais que busca colaborar para o fortalecimento das unhas e dos cabelos. “Além disso, as gomas também entregam todos os benefícios que um complexo vitamínico pode oferecer, por ser concentrado”, afirma.

O diretor administrativo e financeiro da Blow Gummies explica que o produto foi desenvolvido com base em itens norte-americanos, com a proposta de oferecer ao mercado uma solução não apenas eficiente, mas uma forma prazerosa de consumir vitaminas.

“O formato das vitaminas foi pensado para trazer lembranças da infância, já que o primeiro amigo de muitos bebês é um ursinho. Já o sabor, cor e forma farmacêutica das gomas são resultado de uma pesquisa realizada com o público-alvo”, esclarece o profissional, que ressalta que os suplementos não devem substituir os alimentos in natura, cujo consumo é fundamental para uma vida saudável e equilibrada.

Para mais informações, basta acessar: https://www.blowgummies.com.br/

Website: https://www.blowgummies.com.br/