Eficaz: a Terapia Assistida por Animais ajuda pacientes de diversas patologias

* Por: - 20 de janeiro de 2022.

São José dos Pinhais, PR 20/1/2022 – Animais que curam. Terapia Assistida por Animais demonstra resultados eficazes e positivos em tratamentos médicos e psicológicos de crianças, adultos e idosos.

A Terapia Assistida por Animais (TAA) é uma prática que envolve cães e outros animais como facilitadores em tratamentos psicológicos ou físicos e precisa do acompanhamento de profissionais de saúde capacitados. Os pets utilizados na terapia são tão importantes para a melhora da saúde do paciente que recebem o título de “coterapeutas”. Eles trabalham lado a lado com o profissional, ajudando nos tratamentos de diversas doenças e condições.

Terapia Assistida por Animais (TAA) trata-se de uma técnica em que um animal é inserido no contexto terapêutico e atua como co-terapeuta. Os resultados são comprovados. Um estudo no Southampton Children’s Hospital, no Reino Unido, mostrou que a TAA tem resultados muito positivos em crianças hospitalizadas. Também há pesquisas sobre melhora no desempenho cognitivo de portadores de síndromes, transtornos, idosos, e isso só para começar. A lista é longa e são inúmeras as possibilidades de aplicação do tratamento.

A psicóloga Fabíola Rocha, responsável pela SigClin, de São José dos Pinhais (PR), explica que o uso de animais em terapias exige uma série de cuidados, como treinamento do animal e de habilidades do profissional em conduzir o pet durante a sessão. Ela também ressalta que a avaliação individual de cada paciente é primordial para o sucesso nos tratamentos.

A psicóloga conta que a utilização de animais, como cachorros, por exemplo, em psicoterapia pode facilitar o estabelecimento de vínculo entre paciente e psicólogo. “O convívio com um animal de estimação, como o cão, pode reduzir os níveis de ansiedade, estresse e pressão arterial, além de promover a melhora na saúde mental e auxiliar em casos de depressão. Temos muitos casos de sucesso”, comenta a psicóloga.

Os animais terapeutas devem ser castrados, seguir um protocolo rígido de vacinação, desvermifugação, controle de pulgas e carrapatos, realizar acompanhamento com médico veterinário e fazer exames coproparasitológico de sangue periodicamente e manutenção de cuidados higiênicos. O animal deve ser treinado, obedecer comandos básicos e outros que se façam necessários, além de gostar de pessoas, ser equilibrado e dócil.

OS TERAPEUTAS SIGMUND E MALALA

Sigmund e Malala são os cães terapeutas da SigClin. Sigmund tem quase dois anos e Malala é uma bebezona de sete meses.

Carinhosamente conhecido como Sig, o cão é da raça Golden Retriever, atua como cão coterapeuta e auxilia nas demandas da clínica em conjunto exclusivo com a psicóloga Fabíola. Ele é treinado por adestradores experientes desde o primeiro mês de vida, sendo que seu acompanhamento é constante. Sig ama o que faz.

Malala é da raça Bernese. “Ela está conosco desde final de junho e seu nome é em homenagem a Malala Yousafzai, pois queremos que de alguma forma, mesmo que simbólica, nossos cães representem um pouco do que nós acreditamos”, comenta Fabíola, que a chama carinhosamente de Mali.

A história de Malala é divertida, pois em princípio ela chegou para ser mais uma integrante da família, mas os pacientes da SigClin começaram a pedir para conhecê-la, sendo que a Bernese adorou quando começou a frequentar a clínica junto com o Sig.

“Ela é uma cachorrinha super carismática, adora uma foto, é extremamente carinhosa e ama comer. Ela também faz aulas de adestramento semanalmente e tem uma ótima relação com o Sig”, fala orgulhosa a tutora e parceira de trabalho dos dois animais.

Como psicóloga clínica utiliza a abordagem terapêutica cognitivo-comportamental. Realiza atendimentos a crianças, adolescentes, adultos e casais. Atua com grupos terapêuticos, programas de qualidade de vida no trabalho, psicoterapia, avaliações psicológicas, orientação profissional, transição de carreira e terapia assistida por animais.

Formada em Psicologia pela PUC/PR; Especializanda em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC/RS; Especializanda em Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e da Adolescência pelo CBI of Miami.

Participou de vários cursos de extensão e aperfeiçoamento na área de Psicologia e Gestão; Sócia Administradora, Responsável Técnica e Palestrante da SIGCliN; Engajada na participação e elaboração de Projetos Sociais, sendo Voluntária da Cruz Vermelha do Paraná e do Mapa do Acolhimento, uma ONG voltada ao atendimento de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica.

Apaixonada por animais e idealizadora do SIGmais, programa voltado ao atendimento terapêutico com o auxílio de animais treinados e voluntários.

SERVIÇO

SIGCLIN

Rua Visconde do Rio Branco, 2309

Centro – São José dos Pinhais

Atendimento presencial e on-line para todo o Brasil e exterior.

Em breve mais uma unidade em Curitiba.

@sigclin

@sigpeuta

@psicologafabiolarocha

(41) 3403 9990

(41) 9 9824 6541

Website: https://www.sigclinica.com.br/