Vantagens e riscos em abrir uma franquia de corretora de seguros em 2022

20 de janeiro de 2022.

São Paulo 20/1/2022

Conhecer o mercado e o quanto de retorno financeiro o negócio pode me proporcionar são os primeiros passos a serem analisados antes de investir em um negócio

No momento de abrir um negócio, seja ele próprio ou franquia, surge uma insegurança por não ter certeza se aquele investimento é rentável ou não. Por isso, antes de abrir um negócio é importante avaliar três pontos: a afinidade com o ramo de atuação, o retorno financeiro e a força daquele mercado. Ao optar por investir em uma franquia, algumas etapas que oferecem mais riscos já são eliminadas, como a construção de um modelo de negócio, criação de uma marca com credibilidade e a descoberta dos desafios do setor.

“Ao investir em uma franquia, o empreendedor tem acesso a todo o conhecimento que a empresa adquiriu ao longo dos anos, ao construir aquela marca. Isso significa que ao invés de passar pelos desafios de empreender sozinho, em um negócio novo, essa pessoa já recebe o modelo pronto, com treinamento e suporte em todas as etapas”, explicou Bruno Bezerra, especialista expansão de negócios da Como Franquear.

Mesmo com os desafios econômicos mundiais impostos pela pandemia, o setor de franchising registrou um faturamento de R$ 167 bilhões em 2020, segundo a ABF – Associação Brasileira de Franchising, e a projeção de crescimento para 2021 é de 9% (dados consolidados ainda não foram divulgados pela ABF).

O segmento de seguros também vem se mantendo consistente após o início da pandemia. De acordo com dados do Sincor-SP – Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de Seguros do Estado de São Paulo, o setor de seguros movimentou R$ 274,1 bilhões em 2020. Já entre janeiro e junho de 2021, houve um aumento de 19,8%, com arrecadação de R$ 145 bilhões, superando o segundo semestre de 2019, antes da pandemia, que atingiu R$ 144 bilhões.

“A pandemia trouxe diversas mudanças, como a forma que as pessoas se relacionam e dão valor à qualidade de vida. Isso fez com que a procura por seguros como de saúde e vida crescesse nos últimos dois anos. Muitos perceberam, por exemplo, que o seguro de vida não cobre apenas morte, mas também acidentes e outros tipos de eventualidades que podem ocorrer de forma inesperada. Acredito que essa valorização continue em 2022”, falou Vamberto Ribeiro, diretor de marketing da franquia de corretora de seguros Grupo F&A.

Para quem deseja unir os dois mundos e investir em uma franquia de corretora de seguros, precisa estar ciente das vantagens e riscos em ingressar nesse mercado.

VANTAGENS

Plano de Negócios – Ao criar uma empresa é necessário ter um planejamento elaborado, seguro e eficiente, que prevê uma série de fatores que podem afetar a empresa. As franqueadoras comercializam suas franquias por justamente terem um plano de negócios já testado e aprovado, o que traz mais segurança e tranquilidade para o franqueado.

Credibilidade – Para que uma marca seja conhecida e transmita confiança aos clientes, são necessários anos de atuação e bom desempenho. Ao entrar em uma franquia, o franqueado está investindo em uma marca já consolidada no mercado.

“Nós estamos há 30 anos no mercado construindo a nossa reputação perante as operadoras de seguros e aos clientes, por isso nos sentimos confiantes em começar a expandir o nosso negócio como franquia. Acredito que essa seja a maior diferença entre empreender sozinho e com o franchising. No modelo de franquia é possível proporcionar ao franqueado mais garantias, porque a franqueadora já passou por diversos desafios e obstáculos ao longo da sua caminhada”, disse Vamberto.

Suporte – Ao adquirir uma franquia, o franqueado tem todo o apoio da franqueadora para implantar e operar o negócio, desde auxílio na escolha do ponto comercial, abertura da conta jurídica, treinamentos sobre o mercado até o lançamento da unidade.

RISCOS

Seguir regras – Ao investir em uma franquia, o franqueado precisa seguir as orientações da franqueadora, tanto de implantação como de operação, restringindo a flexibilidade de atuação.

Localização – O franqueado pode escolher a região em que deseja atuar, mas muitas vezes aquela determinada cidade já possui um franqueado e será necessário escolher outra localização, o que pode frustrar os planos desse franqueado.

“Assim como abrir o próprio negócio, investir em uma franquia também é desafiador. O empreendedor que está procurando um negócio para investir precisa entender primeiro a sua personalidade e como gostaria de operar, por exemplo, em um escritório ou em home office, e então começar a estudar as melhores opções do mercado em relação a custo-benefício”, finalizou Vamberto da franquia de corretora de seguros Grupo F&A.

