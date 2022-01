Empresa visa expansão para o México no primeiro trimestre de 2022

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 24 de janeiro de 2022.

24/1/2022 –

País possui a segunda maior economia da América Latina; especialista comenta o motivo que o levou a investir no local



As expansões internacionais das empresas têm como objetivo gerar aumento na competitividade, reconhecimento maior da marca, atingir diferentes públicos consumidores e, principalmente, reduzir a dependência do mercado interno, levando em consideração todo o cenário político e econômico.

Nesse sentido, no Brasil, segundo artigo divulgado pelo Santander, através de uma pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral em 2017, 71,9% das empresas multinacionais brasileiras aumentaram o investimento no exterior. Além disso, de acordo com a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais), estima-se que o patrimônio de investimento de brasileiros no exterior tenha chegado a R$ 827,19 bilhões em novembro de 2021, uma alta de 28,7% quando comparado ao mesmo mês do ano anterior.

Diego Ortiz, co-fundador da Chili Publicidade, empresa especializada em marketing digital, comenta sobre como foi a sua experiência na expansão internacional que a corporação está passando. “Nosso principal objetivo, com a expansão para o México, é proporcionar aos nossos clientes serviços positivos e estratégias de marketing digital mais adequadas para a América Latina. Além disso, não depender exclusivamente do cenário econômico brasileiro atual pode trazer um certo alívio para os negócios”.

O empresário ressalta que foi identificado um grande problema no setor de anúncios para empresas na América do Sul e Central: a opção entre ter de atuar junto a empresas parceiras, que existem em abundância, mas são pouco experientes para a execução das campanhas; ou com companhias internacionais, que não possuem capacidade para identificar, atrair e converter os consumidores do mercado latino-americano. “Através do levantamento desses gargalos é que enxergamos a oportunidade de expandir”, comenta.

O país escolhido para ampliação também não foi à toa e Ortiz ressalta o porquê de terem considerado o México o local ideal para isso. “O tamanho da economia mexicana nos mostrou o cenário ideal para esse investimento, além do hub tecnológico”, diz. “O país está funcionando como um polo de inovação e adoção de estratégias inovadoras para o digital, além de ser um excelente local para contratarmos e treinarmos talentos motivados e prontos para nos ajudar no shift cada vez mais focado no digital do mercado local”.

Ortiz finaliza com uma expectativa alta para a novidade, que é esperada para o primeiro trimestre de 2022. “Sabemos que hoje em dia, os consumidores querem atendimentos cada vez mais personalizados ao seu estilo de vida. Ainda que um clique seja possível encontrar as mais diversas marcas, o esperado é que eles sempre escolham aquilo que realmente está integrado ao seu ambiente”.

Para saber mais, basta acessar: https://chili.pa/pt/quem-somos/

Website: https://chili.pa/pt/quem-somos/