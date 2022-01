Gestão de riscos é tema de curso sobre diretrizes da norma ISO 31000

Compartilhe Facebook

24 de janeiro de 2022.

Campinas, SP 24/1/2022

Empresa de Educação, localizada no Parque Tecnológico da Unicamp, disponibiliza treinamento em Gestão de Riscos – Diretrizes ISO 31000 para profissionais que buscam destaque em suas carreiras

Toda organização está sujeita a riscos. Os riscos são fatores internos ou externos que tornam incerto se uma organização será capaz de alcançar seus objetivos, principalmente porque eles impactam diretamente no desempenho e na produtividade das empresas. Conhecer os riscos e saber como gerenciá-los é fundamental para uma tomada de decisão assertiva na rotina diária da organização, evitando prejuízos e diminuindo perdas. A fim de estruturar os princípios, estruturas e processos da gestão de riscos, a norma ISO 31000 busca propor diretrizes claras, mas adaptáveis a qualquer organização.

A ISO 31000 é uma norma internacional desenvolvida pelo International Organization for Standardization (ISO) – Organização Internacional de Normalização, em tradução livre -, uma instituição fundada em 1947, em Londres, na Inglaterra, sendo responsável pela normalização de mais de 160 países. Por ser uma instituição independente e referência internacional em padronização, muitas empresas adotam a norma ISO como critério de qualidade. No Brasil, ela foi adaptada pela Comissão de Estudo Especial de Gestão de Riscos (ABNT/CEE-063), cuja última revisão foi em 2018.

Ela estabelece diretrizes que auxiliam no gerenciamento dos riscos, sobretudo em momentos estratégicos, como o planejamento e a gestão de processos. Mas a norma também pode ser usada livremente como base para integrar, conceber, implementar, avaliar e melhorar processos, tendo em vista que ela possui diretrizes para comunicação, monitoramento e análise de riscos.

Dada a relevância de gerenciar os riscos nas organizações, a FM2S Educação e Consultoria lança o treinamento Gestão de Riscos – Diretrizes ISO 31000. O curso, exclusivo para assinantes da FM2S, traz uma abordagem panorâmica sobre os aspectos fundamentais da versão mais atualizada da norma, capacitando o aluno para interpretá-la e aplicá-la no ambiente de trabalho.

O aluno irá aprender a relação do ciclo PDCA com o Sistema de Gestão de Riscos, compreendendo o passo a passo das etapas que permitirão identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos com base na norma de 2018. A capacitação faz parte do programa de Assinatura da FM2S, o plano de desenvolvimento pensado para acelerar carreiras. Além do curso Gestão de Riscos – Diretrizes ISO 31000, mensalmente são lançados novos cursos na área de Lean, Seis Sigma, Qualidade e outras áreas.

Professora Claudia Ferrari, graduada em Administração, com pós-graduação em Análise e Projetos de Sistemas, especialização em Gerenciamento dos Custos da Qualidade pela Unicamp e Sustentabilidade pela Unesc, responsável por ministrar o curso, explica que “A gestão de risco está sempre pensando em prevenir perdas e aumentar ganhos. O benefício para os estudantes, ao realizar este curso, é um ganho de mindset, já que o aluno passa a pensar visando se antecipar aos problemas potenciais e oportunidades. As pessoas gostam de estar ao lado de quem age preventivamente porque elas se sentem seguras. O nosso curso proporciona essa mudança de visão.”

Autônomo, estudante, funcionário de uma empresa consolidada ou emergente, trainee e outros, essa pode ser uma oportunidade de investir no aperfeiçoamento profissional.

