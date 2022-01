Receita: como fazer brigadeiro com Whey Protein

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de janeiro de 2022.

Confira uma receita de brigadeiro de whey protein que permite manter a dieta.

Sabe aquela vontade de comer um docinho durante a dieta? Esse é um momento delicado, mas que pode ser solucionado ao inserir doces mais saudáveis na alimentação.

Seguir uma rotina intensa de treinos não é algo fácil e exige determinação. Além disso, é preciso controlar a alimentação para atingir os seus objetivos. Nesse momento, muitas pessoas apostam em snacks pré-treino, suplementações e outros produtos que auxiliam no desempenho.

Contudo, quando bate aquela vontade de um doce, isso geralmente é um problema para muitas pessoas que não querem sair da dieta. Por isso, a melhor opção é fazer uma receita com whey protein. Continue lendo e confira a nossa sugestão!

O que é whey protein?

O whey protein é um suplemento rico em proteínas, normalmente extraídas do soro do leite. Muitos produtos como esse são compostos por beta-globulina, alfa-globulina, aminoácidos essenciais para o corpo e outros componentes que auxiliam na construção de músculos e tecidos.

O processo para o consumo do whey é industrializado, então é comum encontrá-lo em diferentes sabores, como morango, baunilha e chocolate.

Para que serve o whey protein?

Como citamos, esse produto está relacionado à construção de músculos do corpo humano. Afinal, ele é uma fonte de proteínas que acompanha uma alimentação balanceada.

Por mais que as pessoas que fazem exercícios físicos se alimentem da forma correta, é possível que elas não consumam todas as quantidades necessárias dos alimentos para organismo. Por isso, é importante tomar uma proteína junto à alimentação diária para reconstruir os músculos e manter o corpo na forma desejada.

De modo geral, o whey protein age no crescimento e desenvolvimento de músculos. Isso porque ele é facilmente absorvido pelo corpo. Além disso, essa suplementação é rica em cálcio, substância responsável por diminuir a gordura corporal.

Portanto, o whey é um composto ótimo para os indivíduos que desejam fazer exercícios físicos, garantir a quantidade de proteína no corpo, ganhar massa muscular e manter a dieta.

Para quem é indicado o whey protein?

Esse produto é uma fonte de proteína de alta qualidade. Logo, é indicado para todas as pessoas que realizam exercícios físicos, principalmente aqueles mais intensos.

Com isso, é possível otimizar a recuperação muscular e manter a quantidade de proteínas adequada para o funcionamento do organismo. Além disso, muitas pessoas têm deficiência proteica e utilizam essa suplementação para regular esse nutriente no corpo.

Receita de brigadeiro com whey protein

Para não sair da dieta e comer um docinho quando bate aquela vontade, siga a receita que separamos para você.

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de leite em pó desnatado;

1 e 1/2 xícara (chá) de água fervente;

2 colheres (sopa) de cacau em pó solúvel sem açúcar;

1 colher (sopa) de óleo de coco;

Granulado de chocolate para envolver (opcional);

6 colheres (sopa) de whey protein sabor chocolate ou baunilha;

1 colher de sopa de adoçante.

Modo de preparo

Pegue um liquidificador e bata todos os ingredientes até ficar tudo homogêneo. Depois, leve essa mistura ao fogo baixo usando uma panela e mexa sem parar até que esse brigadeiro comece a se formar e desprender do fundo. Deixe esfriar na geladeira e sirva. Você pode dividir em pequenas porções para comer em menores quantidades de forma saudável e de acordo com a sua dieta.

Agora que você sabe como fazer um doce saudável de whey, é possível matar aquela vontade de algo doce sem sair da dieta. Além disso, você estará ingerindo um doce proteico para o seu corpo, colhendo os diversos benefícios para a reconstrução muscular.