Usar o cartão de crédito é uma alternativa para manter o orçamento financeiro

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 25 de janeiro de 2022.

São Paulo,SP 25/1/2022 –

Deixar o orçamento no azul é crucial para manter uma boa saúde financeira.

Ainda nos casos em que se tem uma vida financeira muito bem organizada, não se está imune a imprevistos ou mesmo ao desejo de adquirir experiências, produtos ou serviços de valores mais vultosos. É justamente nesses momentos que o cartão de crédito pode ser uma alternativa para manter o orçamento no azul e as finanças nos trilhos.

Manter esse controle financeiro é mais fácil do que parece. Para desmistificar alguns pontos, algumas dicas podem ajudar a ajustar o orçamento:

1 – Entender bem quanto dinheiro entra e quanto sai

Talvez este seja o primeiro e mais simples passo para se dar. Tomar nota do quanto se recebe (receita) e do quanto se gasta (despesa) é uma lição básica que pode transformar completamente o rumo das finanças pessoais.

2 – Jamais gastar além do montante que se ganha

É uma regra matemática básica e muito importante que é facilitada ao seguir a dica do tópico anterior. Uma vez estando bem delimitado quanto dinheiro entra, torna-se possível entender o limite de gasto.

3 – Subdividir as despesas em grupos menores da espécie

É simples. Basta pegar todas as despesas e dividi-las em pequenos grupos de acordo com a natureza delas, como, por exemplo, gastos com saúde, alimentação, lazer, educação etc.

4 – Mapear quanto da receita disponível está indo para cada conjunto de despesa

É neste passo que se entende para onde o dinheiro está indo em maior e em menor quantidade. Aplicar esta dica coloca em evidência uma eventual má distribuição de recursos e alguns excessos que possam estar sendo cometidos.

5 – Comprar e pagar conscientemente

O ideal é entender as aquisições que se façam necessárias ou que são desejadas e planejá-las de modo que elas se encaixem nas finanças sem desequilibrá-las, mesmo que momentaneamente, analisando e definindo qual é a melhor forma de pagar por essas compras. Por exemplo, há momentos em que pagar com o cartão de crédito é a coisa mais inteligente a se fazer.

Tão importante quanto ajustar as finanças, é mantê-las no caminho certo ao longo do tempo e é aqui que o cartão de crédito pode ser o melhor aliado quando utilizado de forma consciente.

Ao invés de fazer uma retirada grande de recursos para bancar alguma compra ou investimento, o cartão de crédito permite que isso seja feito diluindo-se o gasto vultoso em parcelas mensais que, na maioria das vezes, não são acrescidas de juros e isto é, sem sombra de dúvidas, uma vantagem e tanto. Isso pode acontecer, por exemplo, com a compra de um eletrodoméstico mais caro ou ao adquirir algum curso profissionalizante. A grande questão é saber desfrutar deste benefício com responsabilidade, estando atento ao que se segue:Tenha atenção ao utilizar o cartão de crédito, para não perder o controle financeiro;

Tenha atenção ao utilizar o cartão de crédito, para não perder o controle financeiro;

Pagar sempre a fatura cheia, e não o valor mínimo, para não correr o risco de se ver, em pouco tempo, envolto por uma bola de neve difícil de ser desfeita. Este é um dos pontos que ajudou a tornar o cartão de crédito temido, mesmo sendo uma ferramenta muito útil e positiva quando utilizada conscientemente.

Manter o valor total das faturas sempre dentro do que o orçamento financeiro pode acolher sem se desequilibrar;

Como todas as outras despesas, manter o cartão de crédito sempre com o pagamento em dia, sem atrasos, já que os juros e as multas por ele praticadas são mais severos do que o normal.

Avaliar, dentre as muitas opções disponíveis no mercado, qual se encaixa melhor às necessidades e qual oferece as melhores condições de utilização e vantagens.

O Bullla é uma Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP) aprovada e regulamentada pelo Banco Central do Brasil criada para conectar o “bom poupador” e o “bom pagador” em um ambiente transparente e seguro e sem sofrer influências de bancos ou instituições financeiras. Há ainda o Cartão Bullla, um cartão de crédito que já conta com mais de meio milhão de usuários.

Mais informações em https://www.bullla.com.br/

Website: https://www.bullla.com.br/