Pedro Pereira anuncia “Se Liga No Set” podcast que estreia nesta quarta-feira

25 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP 25/1/2022 – O intuito é levar ao público todas as histórias, experiências e curiosidades dos bastidores, como também os processos de criação”, explica Pedro

Com convidados que integram o mercado o podcast inédito aborda temas do mundo audiovisual.

Estreia nesta quarta-feira (26) às 20h o “Se Liga No Set”, o primeiro podcast que conversa sobre o backstage dos sets de filmagem. Apresentado por Pedro Pereira, técnico de streaming e fundador do projeto, “Se Liga No Set” terá um novo episódio a cada semana, com temporadas mensais, e receberá profissionais da área. O intuito é levar ao público todas as histórias, experiências e curiosidades dos bastidores, como também os processos de criação.

O projeto nasceu em 2019, quando ainda era conhecido por “Minha Função No Set”. Com a chegada da pandemia, da nova era no âmbito profissional e da adesão ao trabalho remoto, o programa passou por uma reformulação e, em 2022, ganhou o formato de podcast e nova identidade, passando a se chamar “Se Liga No Set”. “Em uma conversa livre e aberta, o programa visa mostrar os detalhes dos bastidores das gravações audiovisuais, nacionais e internacionais, passando por diversos departamentos e salientando o quanto cada profissional da área é importante para a construção de um conteúdo de qualidade, seja ele publicitário ou uma obra de ficção”, explica Pedro.

Através de bate-papos enriquecedores, “Se Liga No Set” vai trazer informações inéditas para o público, que vão além das imagens vistas nas telas do cinema e da TV. Os episódios da primeira temporada contarão com a presença de convidados, inseridos há anos no mercado. Nomes como João Luz, produtor executivo, Thiago Eva, diretor cinematográfico, Spider Lemos, supervisor de VFX e Ulisses Malta Jr, diretor de fotografia, já foram confirmados. Todos os episódios estarão disponíveis nas plataformas digitais, entre eles, YouTube, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, para todo o Brasil.

Pode ser encontrado através do Instagram: www.instagram.com/seliganoset

Pedro Pereira, idealizador do “Se Liga No Set”

Nascido em São Paulo, Pedro Pereira tem 20 anos de idade e atua no mercado audiovisual como operador de VFX, técnico de streaming e assistente de câmera. Aos 14 anos, realizou seu primeiro trabalho profissional, que já indicava o começo promissor de uma carreira brilhante. Aos 16, escreveu seu primeiro roteiro de curta metragem, aprovado para captação na Lei Rouanet. Sempre em movimento, em agosto de 2019, Pedro decidiu fazer seu próprio canal no YouTube e colocá-lo no ar.

A pandemia fez com Pedro buscasse inovações e, então, pôde apresentar ao mercado audiovisual novas formas de continuar suas produções, com a gravação do primeiro comercial nesse período para uma das maiores empresas de café do país. A partir de então, outras grandes marcas integraram seu portfólio. Após quase dois anos de trabalho intenso, e um respiro em sua agenda, Pedro decidiu retomar um projeto audiovisual antigo e, agora, estreia o podcast “Se Liga no Set” em âmbito nacional.

Estreia Se Liga No Set – Podcast

Dia: 26 de janeiro de 2022, quarta-feira

Horário: às 20h

Onde: YouTube, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast

Mídia Social: @seliganoset

Website: http://www.instagram.com/seliganoset