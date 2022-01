UHP: quais fatores definem um Pneu de Alta Performance?

Compartilhe Facebook

25 de janeiro de 2022.

Curitiba, PR 25/1/2022 – Estamos falando de pneus que podem ter desempenho melhor em situações em que eles são mais exigidos

Pneus UHP (Ultra High Performance) contam com alta tecnologia e matéria-prima diferenciada em seu processo de fabricação.

Indicados para veículos esportivos, como Porsche, Mercedes-Benz e BMW, os Pneus de Alta Performance ou UHP (Ultra High Performance) permitem extrair o máximo desse tipo de carro premium, pois acompanham as exigências em alta tecnologia, matéria-prima e durabilidade para o máximo desempenho também dos pneus.

De acordo com o Gestor de Contas da GP, distribuidora exclusiva da Delinte no Brasil, Junior Mengarda, UHP é uma linha de pneus que, devido às suas características de construção e composto, atendem de uma maneira diferenciada um veículo. “Estamos falando de pneus que podem ter desempenho melhor em situações em que eles são mais exigidos”, afirma. “Desempenho melhor em relação à aderência, em frenagens e curvas com mais precisão, uma troca de pistas mais suave ou a sensação de ter o carro ‘mais na mão’. São pneus que transmitem mais conforto e segurança”, define.

De acordo com Junior Mengarda, o constante progresso do mercado exige veículos cada vez mais fortes, mais confortáveis e mais tecnológicos, por isso é de extrema necessidade que os pneus também acompanhem essa evolução. “Hoje temos, inclusive, carros extremamente luxuosos e esportivos elétricos que, além do pneu ter um excelente desempenho, também precisa ser muito silencioso, afinal, se o carro não faz nenhum ruído por conta dos motores elétricos, não pode ser os pneus que vão fazer esse ruído”, declara.

O gestor de contas da Delinte, Cleyton Kamogawa, reforça que os pneus UHP são indicados para situações adversas. “Precisam entregar o que o consumidor buscou, e o que é esperado para esse tipo de pneu é uma condução mais agressiva e esportiva”, explica. “São pneus que atualmente possuem uma matéria-prima totalmente diferenciada, alta tecnologia empregada em sua produção, atingindo assim um composto ideal, alinhando segurança com uma performance espetacular”, acrescenta.

Website: https://www.delinte.com.br