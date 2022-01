Benefícios em utilizar um sistema ERP em 2022

Compartilhe Facebook

* Por: - 26 de janeiro de 2022.

São Paulo 26/1/2022 – Ao utilizar um sistema ERP, a empresa se torna mais eficiente e eficaz, aumentando a produtividade e os lucros.

Criado para atender as principais rotinas de gestão de uma empresa, o ERP se tornou um sistema acessível para organizações de médio e pequeno porte

Os sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) são um tipo de software que integra processos dentro de uma empresa. Tradicionalmente, esses sistemas eram usados ​​principalmente por grandes companhias multinacionais, pois eram caros de executar e precisavam de uma equipe de TI dedicada para lidar com sua implantação e manutenção.

No entanto, os ERPs de hoje são mais acessíveis do que nunca e estão sendo cada vez mais usados ​​por organizações de todos os tamanhos, em diferentes setores, como indústrias, escritórios, lojas e restaurantes; especialmente com a chegada do ERP na nuvem que possibilita acessar a plataforma pela internet, sem a necessidade de realizar qualquer instalação em um computador.

Para se ter uma ideia da dimensão desse segmento, de acordo com o relatório publicado pela Allied Market Research, o mercado global de ERP foi avaliado em US$ 39 bilhões em 2019 e a estimativa é que alcance US$ 86 bilhões até 2027, um crescimento composto de quase 10% ao ano.

Entre os fatores que alimentam essa projeção está a necessidade de maior eficiência operacional nos negócios, a transparência nos processos e o aumento da demanda por decisões baseadas em dados.

“Ao utilizar um sistema ERP, a empresa se torna mais eficiente e eficaz, aumentando a produtividade e os lucros. Com a solução, é possível agilizar os processos de negócios, automatizar tarefas manuais e revelar melhorias analisando os dados da companhia em todos os departamentos”, disse Ricardo Sanches, gerente de produto da Lukro, franquia que desenvolve soluções de gerenciamento inteligente. “Em uma única plataforma, a empresa consegue gerar relatórios de vendas, ter o controle completo do estoque, acompanhar todo o histórico do cliente, realizar análises fiscais, entre outros recursos que permitem ao empreendedor ter uma visão ampla do negócio”, completou Ricardo.

Entre os benefícios em utilizar um software ERP em 2022, estão:

1- Redução de custo e tempo

O ERP unifica os sistemas que ficam fragmentados em uma organização, como consequência os usuários não precisam procurar as informações em vários sistemas e elimina a necessidade de treinamento dos usuários em vários sistemas.

2- Melhoria nas análises das informações

Um sistema de ERP conta com um painel personalizável, capaz de fornecer relatórios completos sobre o negócio, desde a parte comercial, financeira até a fiscal, proporcionando ao gestor do negócio o controle e conhecimento de tudo o que acontece na empresa.

3- Aumento da produtividade

Tarefas como geração de relatórios, monitoramento de níveis de estoque, acompanhamento de quadro de horários e processamento de pedidos, levam horas para serem realizadas pelos funcionários. Além de ocupar tempo, esses processos ficam expostos a erros humanos.

O banco de dados dentro do software ERP elimina as tarefas redundantes, como entrada de dados, e permite que o sistema execute cálculos avançados em minutos. Isso libera o tempo dos membros da equipe para fazer um trabalho mais cuidadoso, aumentando o ROI quando se trata de mão de obra. A partir disso, o ERP aumenta a produtividade, eficiência e lucratividade da organização.

4- Clientes mais satisfeitos

Gerenciar os clientes nunca foi tão importante. Na era digital, mais e mais pessoas estão recorrendo à internet para receber conselhos sobre que roupas usar, que comida comer e como viver suas vidas. Assim, a melhor maneira de melhorar a satisfação do cliente é fornecer bens e serviços centrados nele.

O ERP oferece isso de várias maneiras diferentes. Primeiro, a maioria dos ERPs estão equipados com uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) ou pode ser facilmente integrada a uma. Com um ERP, o CRM tem acesso a dados em todas as funções de negócios.

Juntamente com as informações de contato, um CRM integrado pode mostrar detalhes importantes, como histórico de pedidos e informações de cobrança. Isso permite que a equipe veja os clientes de forma mais holística para obter uma melhor compreensão de seus desejos e necessidades. A maior visibilidade do cliente ajuda a formular uma estratégia de vendas para melhorar a geração de leads.

“Junto com a transformação digital, também veio a democratização do acesso a soluções que antes só eram disponíveis para uma parcela das empresas. No Lukro, por exemplo, a plataforma é 100% online, então o usuário pode acessar todas as informações da empresa de qualquer dispositivo, o que permite a ele tomar decisões estratégicas a qualquer momento, independente de onde estiver. Algo assim, era inviável há 10 anos”, conclui Ricardo Sanches.

Website: http://www.lukro.com.br