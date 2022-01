Revelados os vencedores do Casamentos Awards 2022

Compartilhe Facebook

* Por: - 27 de janeiro de 2022.

São Paulo 27/1/2022 – “Basear nossos prêmios nas opiniões dos noivos nos parece ser a coisa mais justa e relevante a se fazer”, afirma a diretora de vendas, Juliana Gallo

Casamentos.com.br anuncia a 7ª edição do Casamentos Awards, selo que premia os fornecedores melhor avaliados pelos casais no portal; opiniões são de usuários que se casaram e que contrataram as empresas e os profissionais

Casamentos.com.br, empresa pertencente ao grupo líder do setor nupcial no mundo The Knot WorldWide, anunciou hoje os vencedores da 7ª edição do Casamentos Awards. O prêmio homenageia os principais fornecedores de casamentos do Brasil e é concedido a partir da avaliação de casais que contrataram e usufruíram dos serviços prestados por empresas e profissionais.

O prêmio reconhece os melhores profissionais de casamento de 2021, depois de mais um ano difícil para o setor. Os casais puderam opinar e dar notas de 1 a 5 a profissionais de mais de vinte categorias como Recepção, Buffet, Fotografia, Música, Carro de casamento, Lembranças de casamento, Flores e Decoração, Animação, Cerimonialista, Bolo de casamento, Noiva e acessórios, Noivo e acessórios, Beleza e saúde, Joalheria, Lua de mel, entre outros.

As opiniões levam em conta a qualidade, preço, tempo de resposta, profissionalismo e flexibilidade de mais 65 mil fornecedores inscritos no portal. Para determinar os vencedores, Casamentos.com.br analisou a veracidade das avaliações, se certificando que os usuários tenham, de fato, contratado e usufruído do serviço. Foram premiados os fornecedores com melhor avaliação dos noivos que receberão o selo de Casamentos Awards.

“Com estes prêmios queremos proporcionar ao setor nupcial o reconhecimento de um trabalho bem feito para que os casais que estão organizando um casamento possam escolher a sua equipe de profissionais com a confiança de que tudo vai correr bem e sabendo que estão contratando grandes especialistas no setor”, comenta Juliana Gallo, diretora de vendas da América Latina do grupo The Knot Worldwide, do qual Casamentos.com.br no Brasil faz parte.

Para conceder o prêmio, foram consideradas as avaliações publicadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano passado. Além de Casamentos.com.br, outras treze empresas que fazem parte do grupo The Knot, também anunciaram os ganhadores de seus respectivos selos, o que inclui a premiação de profissionais da Espanha, Itália, França, México, Estados Unidos, entre outros.

Prêmio é um guia na hora de pesquisar e contratar fornecedores



Os vencedores do prêmio Casamentos Awards receberão um selo digital oficial para exibir na vitrine do seu negócio físico ou online, se tornando uma informação adicional que pode facilitar a vida dos casais momento de decidir pelos profissionais do casamento. “Estamos falando de um momento único na vida de um casal e, portanto, se trata de um cliente muito exigente. Por isso, basear nossos prêmios em suas opiniões nos parece ser a coisa mais justa e relevante a se fazer. Este ano, especialmente, também estamos conscientes de que o setor precisa de motivos para celebrar e estes prêmios dão esperança e energia no início de um ano em que vamos experimentar um boom sem precedentes nos casamentos”, afirma Gallo.

Depois de dois anos difíceis para o setor, com milhares de casamentos adiados em todo o mundo, o mercado finalmente dá sinais de recuperação principalmente com o arranque da vacinação de boa parte da população e também a adoção de novos conceitos de casamentos, para torná-los mais seguros. Tanto as grandes como as pequenas empresas buscam expandir os seus negócios e tentam garantir a sua participação nos enlaces de 2022, ano que foi considerado por muitos casais como “o mais seguro” para realizar a cerimônia e festa.

No Brasil, são esperados mais de 1 milhão de casamentos no Brasil e um faturamento superior a 40 bilhões de reais. Cada casal brasileiro contrata em média nove fornecedores. Para saber mais informações sobre o Casamentos Awards e conhecer a lista completa de vencedores, visite casamentos.com.br/casamentos-awards.

Casamentos.com.br é um portal nupcial que faz parte do grupo The Knot WorldWide cujo objetivo é ajudar noivos a organizar o dia mais feliz das suas vidas. Com presença internacional, o grupo criou uma comunidade nupcial e o maior mercado online de casamentos a nível mundial. Dispõe de uma base de dados detalhada com mais de 700.000 profissionais do setor nupcial e oferece aos casais ferramentas para preparar a sua lista de convidados, administrar o orçamento, encontrar fornecedores, etc. The Knot WorldWide opera em 16 países através de diferentes domínios como Casamentos.com.br, Bodas.net, WeddingWire.com, TheKnot.com, Matrimonio.com, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamiento.com.uy, WeddingWire.ca e WeddingWire.in.

Website: http://www.casamentos.com.br