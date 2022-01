São Paulo 27/1/2022 – Apesar de ser mais um ano desafiador para a Arte Despertar, finalizamos o projeto cumprindo o nosso propósito de fortalecer a Humanização da Saúde,

Projeto Promovendo Cultura nos Hospitais finaliza suas atividades em 2021 com quase 37 mil pessoas impactadas

Em 2021, A Arte Despertar continuou a sua jornada iniciada em 2020, mas já com a experiência de um ano criando laços e conexões online com pessoas atendidas por instituições de saúde e de ensino, organizações sociais e espaços culturais.

Desde o início da pandemia adequou a sua atuação e o projeto Promovendo Cultura nos Hospitais para que acontecesse de maneira virtual com atendimentos em tempo real ou vídeos gravados pelos arte-educadores. Conseguiu chegar ao final do ano impactando quase 37 mil pessoas.

“Esta parceria foi e está sendo muito importante para nós. Ela veio em um momento de pandemia, e através do carisma e carinho dos profissionais de contação de história e música, despertou neles algo que estava adormecido, pois a cada encontro eles puderam vivenciar situações de sua vida contada em rimas e contos”, comentou Adriana Monteiro dos Santos, coordenadora do Projeto Renascer, que atende idosos, em parceria com a Comunidade Kolping do Jardim São José.

Em 2021, manteve também o trabalho realizado em parceria com o Instituto do Coração (InCor), atendendo pacientes que, com a ajuda dos voluntários, interagiam em tempo real com os arte-educadores, por meio de tablets. Outra instituição que também recebeu atendimento em tempo real foi a Casa do Caminho, onde realizou o atendimento com idosos e pacientes oncológicos.

Com o Movimento Acolher, disponibilizaram para os hospitais parceiros e, também nas mídias sociais, o acesso gratuito a vídeos e podcasts com narração de histórias e música acolhendo número muito maior de pessoas. A ideia é que, além de disseminar a cultura e a arte, as intervenções pudessem proporcionar alívio do estresse, da ansiedade e bem-estar.

“Essa dupla é demais! A Kelly e o Maurício levam alegria em forma de música e histórias no Instituto do Câncer onde trabalho! É lindo de ver e de ouvir, parabéns pelo lindo trabalho!”, comentou funcionária do hospital em um dos posts nas mídias sociais.

Foram 53 vídeos publicados via mídias sociais, com alcance de 2.107.089 usuários nas redes. Também realizaram 5 saraus online, com total de 763 visualizações no YouTube.

Trabalharam a arte e cultura como forma de resgate de memórias, identidades e de histórias de vida. As expressões artísticas e culturais desempenham um papel fundamental no acolhimento das pessoas, na ressignificação da experiência e no fortalecimento da cultura brasileira.

“Adoro histórias, eu gostava muito quando meu avô contava histórias para mim e hoje eu matei a saudade, obrigado”, relatou uma das pessoas impactadas pelo Movimento Acolher nas mídias sociais.

Com relação ao trabalho voltado para o desenvolvimento humano e humanização na saúde em parceria com universidades, escolas públicas, e secretarias de ensino, realizaram virtualmente, 25 workshops e 5 palestras. No total, foram atendidos 1900 alunos e professores dos ensinos infantil, fundamental, médio, técnico e universitário com encontros que se preocupavam em contribuir com a ampliação do conhecimento cultural por meio da arte.

Realizado via Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Projeto Promovendo Cultura nos Hospitais tem como principal objetivo resgatar a autoestima do paciente ao fazer uma conexão com suas histórias de vida, ressignificando o momento pelo qual está passando.

O patrocínio foi garantido pelas seguintes empresas: ABL – antibióticos do Brasil, Aché Laboratórios Farmacêuticos, Bristol, BR Partners, Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, Drogaria São Paulo e Johnson & Johnson / Janssen Cilag Farmacêutica.

Website: http://artedespertar.org.br