Sandália de bico quadrado: a moda dos anos 1990 está de volta

* Por: da redação - 27 de janeiro de 2022.

Créditos: Trình Minh Thư via Unsplash

A moda 2022 está com fortes influências nos anos 1990 e isso já não é novidade nenhuma. Entre os calçados, isso se comprova com a tendência dos sapatos de bico quadrado. Queridinhas das fashionistas da época, as sandálias deste modelo, por exemplo, são sinônimo de estilo street e agregam personalidade e modernidade ao visual.

Não à toa, estão muito em alta desde o início do verão e devem seguir fazendo sucesso, não só nas passarelas, quanto nos pés das influenciadoras de moda brasileiras.

Versátil, esse modelo de sandália é popular tanto para produções do dia a dia, quanto para versões mais trabalhadas, indicadas para looks de festa e de noite.

Para quem deseja utilizar a moda no trabalho, pode apostar na combinação de sandálias de tons neutros com calças de alfaiataria, por exemplo. Aqui, as versões de salto fino são as mais indicadas para levar elegância na medida certa.

Já quem quer combiná-las com looks do dia a dia, principalmente nessa temporada de verão, pode abusar das opções coloridas que vão bem com vestidos, saias e calças pantalonas.

Nesse caso, as sandálias funcionam como um ponto de cor a mais para o visual, aparecendo nos tons da estação, como azul bic, laranja e verde lima. E, entre os saltos, os blocos e as rasteirinhas são os mais indicados para levar conforto e charme para a produção.

E, por último, nos looks de festa ou de eventos noturnos, a dica para combinar as sandálias de bico quadrado é investir nas mais delicadas, com metalizados e tons de preto, branco ou vermelho fechado para levar sofisticação sem perder o seu toque contemporâneo.