Chuvas de verão provocam prejuízos com alagamentos e inundações

* Por: - 28 de janeiro de 2022.

São Paulo 28/1/2022 – Desentupimento preventivo é mais barato

Água das chuvas inundam ruas, avenidas, alagam imóveis, derrubam árvores e invadem casas

Todo ano a história se repete: chuvas fortes inundam ruas, avenidas, alagam imóveis, derrubam árvores e impactam de forma cruel a vida das pessoas.

O crescimento frenético das construções, que a cada dia avançam sobre as áreas verdes; lixo descartado irregularmente obstruindo canalizações; ligações irregulares e clandestinas sobrecarregando as redes pluviais. Estas são algumas das razões que desencadeiam e também potencializam os alagamentos e inundações.

A ocupação das áreas verdes dá lugar à construção de novos prédios, que além de prejudicar a capacidade de absorção do solo, impedem a drenagem, alteram o escoamento e o curso natural das águas, ocasionando as enchentes e alagamentos que rotineiramente instalam o caos em diferentes localidades.

Segundo a Sabesp, concessionária do saneamento em São Paulo, ações simples como não jogar lixo nas ruas, não usar o vaso sanitário como lixeira ou descartar gordura e óleo de fritura na pia reduziriam os problemas com entupimentos da rede coletora e evitariam que dejetos retornassem para o interior dos imóveis em situações de alagamentos.

Só o esgoto deve ser ligado à rede coletora pública. Os detritos são conduzidos para ETE’s (estações de tratamento), onde são separados e transformados em água de reúso, enquanto os materiais sólidos e pastosos podem fornecer nutrientes para o solo, gerar energia ou são devolvidos ao meio ambiente depois de purificados.

No estado de São Paulo, o Decreto 5.916/75 proíbe o lançamento de águas pluviais nos ramais de esgotos, que devem ser conduzidas através de dutos independentes.

Segundo o gerente técnico da desentupidora Desentupir 24h ( www.desentupir24h.com.br ), outra medida importante para evitar transtornos é realizar manutenções e limpezas preventivas periódicas nas canalizações de águas pluviais e de esgoto. “O desentupimento preventivo é mais barato do que solicitar atendimento em caráter emergencial”, afirma o profissional da empresa (https://www.desentupir24h.com.br/desentupimento-redes-de-aguas-pluviais/).

Ele também alerta para algumas medidas que devem tomadas antes de contratar uma desentupidora. “Cuidado com curiosos e falsas empresas. Verifique sua reputação e consulte pessoas da sua confiança que já tenham utilizado de serviços de desentupimento. Desconsidere nomes com reclamações contumazes na internet e órgãos de proteção ao consumidor”.

Dicas infalíveis para evitar que alagamentos e inundações invadam casas

As águas das chuvas devem ser encaminhadas para córregos, rios e piscinões.

Não jogar lixo no vaso sanitário. Não acumular sujeira nos ralos de quintais e box do banheiro. Remover gordura, óleo de fritura e restos de alimentos antes de lavar a louça na pia da cozinha.

Evitar que os restos de varrições, bitucas de cigarro, fio dental, absorventes, preservativos, peças de roupa, panos de limpeza, plásticos e outros objetos sejam descartados propositalmente ou caiam acidentalmente nos ralos e vaso sanitário.

Verificar se as canalizações de calhas e de outros condutores de água de chuva estão conectados em redes separadas dos esgotos. Alagamentos podem levar dejetos nocivos à saúde para dentro de casa, gerando riscos de contaminações.

O uso consciente das redes coletoras de esgoto e de águas pluviais contribui para o saneamento e para a qualidade ambiental. Além disso, protege a saúde dos moradores das residências e usuários das demais edificações.

Como prevenir problemas com esgotos e águas de chuva?

As canalizações internas são da responsabilidade dos ocupantes das edificações, seja residências, comércios, indústrias ou quaisquer outras atividades. Se notar lentidão no fluxo das águas através dos sistemas, é sinal de que há alguma obstrução, entupimento ou outra irregularidade. A solução é chamar uma empresa que disponha de profissionais especializados para identificar a origem do problema e recomendar a melhor solução. Desentupidoras conceituadas não fornecem preço por telefone e não cobram pela visita ao local para avaliar a ocorrência. Na maioria das vezes a desobstrução é feita com equipamentos adequados que evitam quebrar pisos ou paredes. Porém, há situações graves que só se resolvem com caminhões equipados com bombas de sucção e sistemas de alta pressão ou após monitoramentos por imagens realizados por vídeo inspeção de tubulações.

Se a irregularidade estiver localizada na rede coletora pública, os técnicos de empresas especializadas em desentupimento orientam o cliente para solicitar atendimento à concessionária de águas e esgoto. O site https://www.desentupir24h.com.br/empresa-desentupidora/ tem mais esclarecimentos sobre o assunto.

Outras dicas estão disponíveis em https://www.desentupir24h.com.br/dicas-desentupimento/

