Quase 100% dos CIOs de bancos não sabem o motivo das falhas no Internet Banking

31 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP 31/1/2022

Pesquisa realizada com 125 CIOs e CISOs do setor financeiro evidencia a ausência dos insights necessários para discernir a causa raiz de falhas de plataformas como o Internet Banking

As descobertas do estudo State of Application Strategy Financial Services, relatório baseado em entrevistas realizadas no segundo semestre de 2021 com 125 CIOs e CISOs de organizações financeiras de todo o mundo, incluindo 11 líderes de instituições brasileiras, revelaram que 98% dos líderes do mercado financeiro não têm visibilidade sobre o que afeta suas aplicações de negócios.

Participaram do estudo, profissionais que trabalham em bancos, corretoras de valores e seguradoras com mais de 1.000 colaboradores – cerca de 30 dos líderes entrevistados atuam em organizações com mais de 10.000 colaboradores.

O levantamento realizado pela F5 mostra que, dentro do universo pesquisado, 30% das empresas ainda contam com aplicações focadas na automação de tarefas. As outras 70% das empresas participantes, na busca de entregar uma experiência digital contínua, estão vivendo a expansão digital.

O estudo mostra ainda, que 58% dos entrevistados não conseguem identificar a causa raiz de incidentes, 54% não sabem a causa raiz de problemas de desempenho e, finalmente, 53% não conseguem discernir se, por trás do problema, há um ciberataque.

Para Vinicius Miranda, engenheiro de soluções de segurança da F5 Brasil, o estudo aponta os desafios enfrentados pelos gestores do mercado financeiro para modernizar e proteger suas principais aplicações em 2022. “A consciência de que a aplicação é o negócio tem levado os líderes das organizações financeiras a buscarem uma visibilidade de 360° sobre o que está se passando, por exemplo, no Internet Banking, já que qualquer degradação de performance ou indisponibilidade afeta os negócios do banco, das empresas e pessoas que dependem dessa instituição”, explica Miranda.