Podcasts de empreendedorismo ajudam quem vende online

Com cerca de 34,6 milhões de ouvintes de podcast no Brasil, segundo dados da ABPod, o formato de conteúdo também é utilizado para ensinar negócios e finanças

A tendência da busca por conteúdos em áudio só cresce no país. De acordo com a última pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Podcasters (ABPod, 2020), estima-se que o Brasil possua 34,6 milhões de ouvintes do podcast. O que totaliza cerca de 8% da população.

Mesmo com o alto número de ouvintes, a maioria deles ainda são um público mais jovem, onde a média de idade é de 28 anos, segundo a ABPod. Os temas abordados nos podcasts são diversos, variam desde cultura, política, empreendedorismo, e muitos outros. Cada um deles utiliza uma estrutura narrativa, e leva novas discussões e dados aos ouvintes.

Para Wesley Silva, CEO da Online Applications, o alto número de ouvintes está relacionado à praticidade e facilidade de acessar ao conteúdo. “Além de produtores independentes, muitas empresas também estão apostando na modalidade, com a finalidade de instruir e levar novas informações aos seus clientes”, completa Wesley.

A produção de podcasts no Brasil vem aumentando desde o início de 2020. De acordo com o relatório State of the Podcast Universe, o país já lidera o ranking mundial.

Para Larissa Mairís, apresentadora do OnlineCast, este formato de conteúdo pode ser um aliado para ajudar novos empreendedores a vender online. Segundo dados da Abcomm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico), o crescimento do e-commerce atingiu 68% em 2020. Um dos causadores da aceleração da modalidade de vendas online foi a pandemia de Covid-19.

Além disso, de acordo com a pesquisa da Abcomm, um dos grandes responsáveis pelo aumento no setor foram os marketplaces, que atingiram 51% das vendas online. De acordo com Livia Lisboa, também apresentadora do programa OnlineCast, ouvir podcasts de empreendedorismo pode levar vendedores a pensarem no futuro e aumentarem suas vendas por meio de marketplaces.

