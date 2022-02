Jeito certo de fazer a substituição do mola a gás do porta-malas do veículo

Apesar de simples, o procedimento de remoção do mola a gás danificado requer atenção para evitar que a tampa do porta-malas feche repentinamente

O mola a gás, amortecedor de porta-malas, possui a função de auxiliar a abertura e sustentação da tampa do porta-malas, ou seja, quanto ela estiver totalmente aberta deverá sustentá-la. “A peça começa a dar aviso de que a vida útil está chegando ao fim não sustentando mais a tampa aberta”, comenta Jair Silva, gerente de qualidade e serviços da Nakata.

O procedimento para a troca do mola a gás é simples. Mas requer alguns cuidados. “É preciso ter atenção ao remover o mola a gás que não está funcionando para não provocar acidente. Com uma das mãos, segure a tampa aberta para que ela não desça repentinamente, podendo ocasionar algum ferimento”, alerta o gerente, acrescentando: “Com a outra mão, retire a trava superior e inferior com a ajuda de uma chave de fenda”. Em seguida, é só retirar o mola a gás. Para substituir, basta fazer a fixação nos pontos, segurando a tampa com uma das mãos.

Silva ressalta que, se houver alguma dúvida, no verso da embalagem do mola a gás Nakata há a instrução passo a passo de como removê-lo e fazer a instalação, além do vídeo disponível no canal palavra de especialista da Nakata no YouTube, esse vídeo também detalha o passo a passo da substituição.

Para acessar esta e outras dicas, basta acessar o canal da Nakata no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=a7BTTVReSUI&t=10s.