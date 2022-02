Jovem usa rede social para pedir cesta básica como presente de 15 anos

Compartilhe Facebook

Rio de Janeiro, RJ 1/2/2022 – Fiquei comovida com a situação. Levei para o comitê de voluntariado da nossa unidade em Belém e logo todos os nossos colaboradores decidiram ajudar

Um post publicado pela jovem Railene no Facebook mudou radicalmente a vida de sua família. A jovem, que completou 15 anos no dia 15 de janeiro, usou as redes sociais para publicar uma cartinha pedindo uma cesta básica de presente. Moradora da comunidade Olho d’Água, próxima ao bairro Jardelândia, em Castanhal, a adolescente, mais velha de quatro irmãos, vive com os pais que estão desempregados.

O pedido da adolescente emocionou os internautas, viralizou e acabou chegando ao conhecimento da analista de recursos humanos da Supergasbras, Joelma Pena.

“Fiquei comovida com a situação. Levei para o comitê de voluntariado da nossa unidade em Belém e logo todos os nossos colaboradores decidiram ajudar! Foi unanimidade!”, comentou Joelma.

Joelma também foi a responsável por reunir três revendas da companhia que atendem a região para participarem de uma ação solidária conjunta. As revendas Junior Gás, Junior Gás 2 e Léo Gás se reuniram para fornecer gás e reformar a casa da família.

“Ajudar quem precisa nos alegra e nos faz ver o quanto a humanidade é boa e que a gente precisa caminhar lado a lado. Foi isso que esses nossos revendedores fizeram ao se unir pela causa. Eu, como responsável pelas revendas nessa região, fico muito feliz com o resultado do nosso trabalho”, a afirmação é de Gabriel Santos, consultor de vendas da Supergasbras na região nordeste do Pará.

Festa de aniversário

Os colaboradores voluntários da Supergasbras providenciaram a festa de aniversário com o tema Tik Tok pedido pela aniversariante, com direito a convite especial para os amigos, bolo, vestido e tudo que uma debutante tem direito. A celebração aconteceu sexta-feira (28/01).

“Parabéns, Railene. Que este seja apenas o início de uma vida plena para você e seus familiares. Pessoas como você nos enchem de orgulho e de esperança e é essa energia que nos move”, declarou Lucinda Miranda, coordenadora de Responsabilidade Socioambiental da Supergasbras.

O gerente da unidade Belém afirmou que o voluntariado é um programa consolidado em toda a empresa com um cronograma robusto de ações. Ele afirma que a distribuidora tem esse cuidado com as pessoas como um de seus pilares. “Contribuir para a superação das desigualdades e para a garantia dos interesses e dos direitos humanos legítimos da sociedade é dever de cada um. Para nós, da Supergasbras, conviver em harmonia e ter as mesmas oportunidades é o futuro que queremos.”

Quem quiser participar desse mutirão pela família da Railene pode entrar em contato pelos contatos: JUNIOR GÁS – (91) 98864-7098; JUNIOR GÁS 2 – (91) 98112-8706 e LÉO GÁS – (91) 98114-1040

