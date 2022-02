Tecnologia da UX Group permite aos marketplaces gerenciar as entregas dos seller

Compartilhe Facebook

1 de fevereiro de 2022.

São Paulo 1/2/2022 – A UX Solutions vem trabalhando em parceria com os shoppings virtuais no intuito de desenvolver ferramentas que supram suas necessidades

Solução permite ainda a redução de custo para as lojas parceiras, com uma economia que pode chegar a 20% em relação a uma tabela de balcão, entre outros benefícios

Pesquisa recente realizada pela PwC mostrou que 95% dos brasileiros que compram online utilizam marketplaces; pelo menos 44% deles esperam continuar comprando por esse tipo de plataforma. “Essa preferência está relacionada à segurança que os consumidores sentem em relação aos prazos de entrega, à possibilidade de rastreamento do produto e às informações claras sobre o valor das mercadorias – características típicas de compras realizadas nos marketplaces”, afirma Thiago Preihs, fundador da UX Solutions, vertical de tecnologia da UX Group.

Segundo o executivo, na configuração atual, as lojas se responsabilizam pelas entregas. Porém, o número de falhas é grande e os marketplaces acabam sendo responsabilizados por isso, de acordo com a visão dos consumidores. Por este motivo, eles procuram incessantemente diferentes formas de reter o domínio sobre a entrega dos sellers. “A UX Solutions vem trabalhando em parceria com os shoppings virtuais no intuito de desenvolver ferramentas que supram suas necessidades”, ressalta Preihs.

É o caso do Shipin, tecnologia que permite o controle com inteligência de todas as etapas envolvidas na comercialização de serviços de frete aos sellers. No total, a ferramenta conta com três módulos: Gateway de Fretes, Etiquetas e Rastreamento. “Ela garante total apoio desde o cálculo de frete, impressão de etiquetas, planejamento de malha, rastreamento e conciliação de fretes, tudo de maneira integrada à plataforma do marketplace”, explica ele.

A solução é capaz de indicar o melhor fornecedor a ser contratado, ao simular em um único ambiente custo e prazo para diferentes parceiros. O Shipin ainda mantém o cliente atualizado em tempo real quanto ao status do pedido, uma vez que possui integração de tracking e atualização com o app nativo da UX Solutions, chamado Fusion.

Além disso, por meio de leilões inteligentes de tabelas e políticas de frete, a solução ajuda a definir o valor da entrega e os prazos de entrega nos sites. Outra vantagem é que a Shipin oferece relatórios de Business Intelligence e dashboards para comparar valores e SLAs acordados com o cliente.

Com a solução, a redução de custo para as lojas parceiras pode chegar a 20% em relação a uma tabela de balcão. “Além disso, podemos citar como principais benefícios a maior atração de sellers, aumento na conversão de vendas, excelência no atendimento e controle absoluto da performance de seus transportadores e sellers”, conclui o executivo.

Website: http://www.uxgroup.com.br