Riscos à saúde reforçam a necessidade de higienização correta

* Por: - 1 de fevereiro de 2022.

São Paulo – SP 1/2/2022 –

Juntamente com a limpeza e a desinfecção, a higienização correta busca como resultado a proteção contra germes.

A crescente onda das síndromes gripais registradas no início de 2022 que acompanham a preocupação com as mutações do novo coronavírus e a proliferação da gripe H3N2, também conhecida como Influenza A, reforçam a importância de um hábito que passou a ser essencial na vida dos seres humanos: a higienização correta.

Estudos apontam que um vírus como o Sars-Cov-2 (Covid-19) consegue permanecer por até oito horas em embalagens de papelão e até 24 horas sobre o aço inoxidável. Segundo a Unicef, apostar unicamente na lavagem com água, ou utilizá-la em temperatura morna, não causa nenhuma alteração no combate aos vírus, uma vez que o mais importante é o uso combinado com produtos eficazes.

De acordo com o CEO da Weinberger, empresa especializada na fabricação de escovas para higienização, existe diferença entre o ato de limpar, higienizar e desinfetar, além de que, é preciso saber exatamente qual é o resultado que se espera alcançar. “Cada material, técnica ou produto utilizado irá corresponder a um determinado objetivo, seja para defesa da saúde pessoal ou proteção de um local”, disse Jefferson Heinz.

Ainda segundo Heinz, a limpeza se refere à utilização de água juntamente com sabão ou detergente para remoção de germes, impurezas ou sujeira encontrada sobre uma superfície. “A limpeza não mata especificamente os germes, mas ajuda a diminuir um risco de propagação”, explicou o CEO da Weinberger.

Já a desinfecção é um processo realizado com o auxílio de produtos químicos, que alcançam e eliminam microrganismos e germes. A desinfecção é comum em locais com pessoas enfermas, com risco de contágio de doenças. “Nesse processo é preciso seguir atentamente as orientações presentes nos rótulos de cada produto, certas misturas podem ser prejudiciais ou até mesmo nocivas”, ressaltou Jefferson Heinz.

O termo higienização, também utilizado para se referir aos cuidados pessoais com o corpo, compreende uma redução do número de germes em uma determinada superfície até que se tenha um nível considerado livre do risco de infecções. Em processos industriais a higienização é realizada após a remoção de resíduos e limpeza prévia das superfícies.

Segundo o especialista, a utilização de objetos específicos como escovas para higienização e outros produtos garantem um melhor resultado na redução de vírus e germes. “A higiene de empresas e indústrias segue uma fiscalização de órgãos que visam a segurança dos locais e das pessoas, e a atenção deve ser redobrada na atualidade”, finaliza Heinz.

