WhatsApp ajuda a emplacar vendas das empresas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 2 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 2/2/2022 – Procurar soluções para agilizar e otimizar o atendimento vai deixá-las muito à frente dos concorrentes

Na contramão do desaquecimento da economia, vendas via WhatsApp disparam com o lançamento do WhatsApp pay, o que exige mais especialização e velocidade no atendimento pelo mensageiro.

O WhatsApp já atingiu a marca de 2 bilhões de usuários ativos na ferramenta, segundo Will Cathcart (diretor do WhatsApp). Cerca de 175 milhões de pessoas enviam mensagens para contas empresariais diariamente. Devido à pandemia de Covid-19 muitas pessoas passaram a consumir através da internet, algumas pela primeira vez. Segundo um estudo realizado pela empresa Hibou, 79% dos consumidores já compraram algum serviço ou produto pelo WhatsApp.

Observando isso, em maio de 2021, o mensageiro lançou uma nova atualização, o WhatsApp Pay, ferramenta onde é possível receber pagamentos diretamente pelo aplicativo, sem a necessidade de usar outras ferramentas de pagamentos externas. Para as Empresas que pretendem usar o novo recurso, devem se cadastrar na versão comercial do aplicativo, e também devem realizar o cadastro em uma conta da Cielo pelo Facebook Pay, informando os dados do cartão CNPJ e a conta bancária da empresa, depois disso, basta aguardar até três dias para desbloquear a modalidade.

Alguns especialistas recomendam a diversificação dos canais, mas essa regra cabe para empresas de grande porte, pois tem bastante capital para investir em muitos canais. Outra pesquisa recente, realizada pelo Icarros, Mercado Livre e Olx, identificou que 42% das pessoas preferem negociar pelo WhatsApp. Isso acontece, pois, os clientes se sentem mais confortáveis, pois o mensageiro é algo mais pessoal e íntimo para as pessoas, tendo a facilidade de se comunicar através de mídias, como vídeo e áudio.

Centralização dos canais de comunicação

Os canais de comunicação são instrumentos utilizados pelas empresas para estreitar um relacionamento e transmitir informação para o seu público-alvo. Através dessa ferramenta existe a possibilidade de: apresentar um novo produto ou serviço, manter as pessoas informadas sobre tudo a respeito do seu segmento, tirar dúvidas frequentes do seu público-alvo ou realizar campanhas para aproximar mais sua audiência da sua marca.

Uma das facilidades de usar o aplicativo para os pequenos empresários é a centralização da comunicação, pois todos os dados ficam na ferramenta, assim sendo possível realizar consultas dos atendimentos já realizados. A centralização da comunicação facilita aos gerentes e empreendedores na tomada de decisões estratégicas futuras, aumentando a produtividade.

Otimizando a comunicação via WhatsApp

Existem diversas maneiras de tornar a comunicação e tornar mais rápida e dinâmica, foi com essa intenção que nasceu o WhatsApp Business, em 2018. O grupo Meta, lançou essa versão para ajudar os pequenos empresários que já utilizavam o App para fechar negócios. “A versão comercial caiu bem a calhar naquele momento, no entanto, para fazer frente à concorrência atualmente, é importante usar soluções mais avançadas, afirma Ronan Pinho, CEO da ChatSac, sistema de chatbot e atendimento via WhatsApp.

Se comunicar pelo aplicativo pode ser uma dor de cabeça para alguns empresários, por causa das limitações. Empreendedores que usam o WhatsApp para vários atendentes ainda não conseguem realizar essa função de forma nativa no mensageiro com apenas uma conta. É necessário criar uma conta para cada atendente, dessa forma o cliente perde-se a referência do número da empresa, deixando a comunicação um pouco confusa.

Para agilizar ainda mais o atendimento, alguns empresários que possuem uma equipe de atendimento buscam usar WhatsApp em mais de um computador para aumentar a produtividade e manter o número preservado. “Por isso é essencial usar o WhatsApp em mais de um computador ou WhatsApp web em mais de um pc , principalmente para quem tem equipe e quer continuar mantendo o número oficial de contato”, recomenda Pinho.

O WhatsApp é uma ferramenta bastante popular entre os brasileiros e evolui a cada ano, no entanto, é importante que o empreendedor esteja atento às atualizações e soluções do mensageiro. “Cuidar do atendimento é importante, mas pode demandar muito tempo das empresas, procurar soluções para agilizar e otimizar o atendimento vai deixá-las muito à frente dos concorrentes”, afirma o especialista.

Mais informações:

www.chatsac.com

Website: https://chatsac.com