Fusões e aquisições movimentam setor de viagens rodoviárias

3 de fevereiro de 2022.

3/2/2022 – Para oportunidades de M&A, é preciso buscar empresas que possuam alto potencial de crescimento e equipes com grande capacidade de desenvolvimento

M&A atingiu o melhor resultado em vinte anos em 2021; scale-up de inovação no setor aposta em fusão como estratégia de crescimento na retomada do turismo



O mercado de M&A (Fusões e Aquisições, na sigla em inglês) bateu recorde no primeiro semestre de 2021, atingindo o melhor resultado em vinte anos, conforme pesquisa da consultoria KPMG. De acordo com o relatório da plataforma TTR (Transactional Track Record), o Brasil realizou um total de 916 transações e movimentou cerca de R$ 258 bilhões no período analisado. A soma é maior que o valor total de 2020, que foi de US$ 45,9 bilhões (R$ 247,38 bilhões).

Em novembro, segundo o último relatório TTR, o país passou de 1.102 fusões e aquisições, elevando a cifra a US$ 44,7 bilhões (R$ 240,96 bilhões), sendo que parte das transações não havia sido concluída até o fechamento do balanço. Os setores com maior número de transações foram tecnologia, finanças e seguros, varejo e logística, e saúde e cosméticos.

A nível global, ainda em 2021, o valor de M&A ultrapassou pela primeira vez os US$ 5 trilhões (R$ 26,98 trilhões). Segundo estudo da Bloomberg, 60% das maiores aquisições do último ano foram as maiores que a parte compradora já havia apresentado.

Neste cenário, a scale-up DeÔnibus, especializada na venda de tickets rodoviários por meio de uma plataforma que integra diferentes empresas, anunciou ao mercado a aquisição da FretaMais, marketplace pioneiro no aluguel de ônibus, micro-ônibus e vans para viagens em grupo pela internet. Segundo Breno Moraes, CEO e cofundador da DeÔnibus, o negócio tem por objetivo lançar um serviço pioneiro e inovador ao mercado: o primeiro marketplace de viagens rodoviárias do país que abriga a venda de passagens e fretamento no mesmo lugar.

Análise detalhada é essencial para projeto de fusão e aquisição

De acordo com o empresário, para identificar uma oportunidade de aquisição ou fusão é necessário entender a dinâmica do setor e as movimentações estratégicas que podem ajudar a alcançar objetivos estratégicos. “Para oportunidades de M&A, é preciso buscar empresas que possuam sinergia com o negócio, alto potencial de crescimento e equipes com grande capacidade de desenvolvimento e alinhamento cultural”.

Para o empresário, a diversificação dos serviços e a expansão do mercado estão entre os principais objetivos que devem ser buscados com a aquisição de uma empresa. “A título de exemplo, com a fusão entre a DeÔnibus e a FretaMais, buscamos nos consolidar como uma das principais plataformas de viagens rodoviárias do país e aumentar a proposta de valor dos serviços para viajantes e operadores rodoviários”, explica. “Com isso, a DeÔnibus passa a apoiar o viajante a comprar sua passagem de ônibus e reservar um veículo para viagens em grupo, em um só lugar, e as empresas de ônibus regulares e de fretamento a escalar suas vendas pela internet“.

Empresa aposta em M&A como estratégia de crescimento na retomada do turismo

Nas palavras do CEO e cofundador da DeÔnibus, a entrada no mercado de fretamento acontece em um momento estratégico, já que o mercado rodoviário vem passando por uma fase de transformação com as traveltechs – termo em inglês para empresas de tecnologia que atuam no segmento de Viagens e Turismo -, revolucionando a maneira de comprar passagens e sua experiência.

“Outro ponto importante é a retomada do turismo. Com as restrições pandêmicas chegando ao fim, o setor voltará às atividades e conta com um aliado: o aumento de 57% nos preços dos voos de avião”, afirma, citando dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo o órgão, trata-se da maior alta para voos domésticos desde fevereiro de 2012. “[Isto] motiva o consumidor a procurar alternativas mais acessíveis para as viagens de curta e média distância”, complementa.

