Cresce a busca por cursos de Psicologia em função da pandemia

3 de fevereiro de 2022.

Vila Mariana, SP 3/2/2022 – “Sem dúvida os problemas causados pela pandemia, aliados a outros fatores, contribuíram para o crescimento de interessados no curso de psicologia”,

O curso de Psicologia superou o número de estudantes interessados em Ciências Contábeis, Administração, entre outros.

Apontada por especialistas como uma das grandes profissões do futuro, a Psicologia ganha cada vez mais adeptos entre os jovens que buscam formação de nível superior. Em pesquisa educacional realizada pela Educa Insight e divulgada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) indica que, entre os 15 cursos mais procurados pelos estudantes durante a pandemia, a área da saúde liderou as escolhas, representando 36,1% no presencial e 17,5% no ensino a distância. O curso de Psicologia aparece em quarto lugar com crescimento de 8,4%, outros cursos que se destacaram foram: Biomedicina, Nutrição e Enfermagem.

O crescimento da Psicologia como curso universitário está apoiado em dados como os registrados pela Associação Brasileira de Psiquiatria, segundo os quais a demanda aumentou 82% em consultórios particulares de Psicologia em todo o país. Na Capital Paulista, segundo dados dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), o número de atendimentos na rede municipal de saúde registrou aumento de 116% no primeiro ano da pandemia.

Fatores como a situação econômica e mais recentemente problemas como saúde mental causados pela pandemia, segundo a pró-reitora acadêmica do Centro Universitário Paulistano (UniPaulistana) professora e Doutora Vera Lúcia de Góes, atestam a necessidade de maior número de pessoas buscarem as clínicas e o acompanhamento psicológico e, naturalmente, há um aumento da busca pela formação de profissionais dessa área.

Nos últimos anos, segundo, Pompeu Alves Filho, diretor administrativo da UniPaulistana, a procura pelo curso superior em psicologia superou o número de estudantes interessados em Ciências Contábeis, Administração; Gestão em Tecnologia da Informação; Gestão de Recursos Humanos que sempre foram a preferência em anos anteriores. “Sem dúvida os problemas causados pela pandemia, aliados a outros fatores, contribuíram para o crescimento de interessados no curso de psicologia”, assegurou o diretor.

