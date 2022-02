Startup cresce 500% na pandemia e quer quintuplicar valores em 2022

Compartilhe Facebook

3 de fevereiro de 2022.

3/2/2022 – A partir do momento que entregamos resultados consistentes, tivemos muitas transportadoras e postos que nos indicaram para outros clientes.

Gasola apostou no setor de combustíveis para empresas com frotas e transacionou R$275 milhões em 2021

Ano após ano, o número de startups no Brasil tem crescido consideravelmente. De acordo com a Associação Brasileira de Startups – ABSTARTUPS, esse tipo de negócio mais que triplicou de 2015 até 2019, passando de 4 mil para 12 mil (um salto de 207%) e nem mesmo o contexto de pandemia fez com que esse aumento fosse freado. Hoje, o país tem 14.065 startups distribuídas em 710 cidades brasileiras.

E foi neste contexto de crescimento, que a startup Gasola foi desenvolvida. Com o objetivo de realizar boas negociações, tanto para as transportadoras, quanto para os postos de gasolina, a Startup encontrou uma maneira de aumentar os lucros dos postos de combustíveis e ao mesmo tempo diminuir os valores pagos pelos transportadores no abastecimento, trazendo preços mais competitivos com o diesel, que aumentou cerca de 78,71% desde janeiro de 2021.

“Dentro da logística o maior custo é transporte, e dentro de transporte o maior custo é combustível. Considerando isso, nascemos com o propósito de ajudar empresas que possuem frota a ter acesso a melhores negociações no preço do combustível e democratizar o acesso à gestão dos abastecimentos de frota”, afirma Ricardo Lerner, CEO do Gasola.

A estratégia desenvolvida pelo empresário, em conjunto com o sucesso dos serviços do Gasola fizeram com que a Startup tivesse um crescimento de 500% desde o início da pandemia. “Temos extremo foco no sucesso do nosso cliente. A partir do momento que entregamos resultados consistentes, tivemos muitas transportadoras e postos que nos indicaram para outros clientes. Isto criou um efeito rede que impulsionou de mais nossa expansão”, adiciona Lerner.

Agora a equipe do Gasola traça um planejamento ambicioso para crescer cinco vezes ainda em 2022. A empresa fechou dezembro de 2021 transacionando R$275 milhões e tem como projeção fechar 2022 com mais de 1 bilhão de reais transacionados ao longo do ano.

“Para sustentar esse crescimento o investimento principal está em pessoas, tecnologia e melhorias contínuas do produto. Além do time comercial e marketing que está estruturado para apresentar cada vez mais a solução ao mercado”, conclui Ricardo.

