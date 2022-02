Mercado digital aumenta com o número de usuários do TikTok

* Por: - 4 de fevereiro de 2022.

São Paulo – SP 4/2/2022 – Conectando bilhões de internautas em todos os continentes, as ferramentas virtuais se tornaram um método mais eficiente de transformar seguidores em clientes.

O impacto mundial no mercado digital durante a pandemia influenciou o comportamento social, que está cada vez mais dependente das mídias digitais e se tornou a principal distribuição de anúncios.

Em uma análise realizada no início de 2022, após a Agência de Sites desenvolver uma pesquisa de mercado para seus clientes, foi confirmado o aumento de estratégias de vendas em marketing digital, principalmente nas redes sociais mais populares, como o TikTok. A pesquisa quantitativa foi feita através das métricas que impulsionam o algoritmo das mídias sociais, atingindo um crescimento de 60% desde o início da pandemia.

Em setembro de 2021 a plataforma TikTok informou que chegou a 1 bilhão de usuários ativos no mês. Um aumento de 45% desde julho de 2020. A lista Global 500, da Brand Finance, comunicou que a rede social chinesa foi a marca com o crescimento mais rápido do mundo em um curto período de tempo. De acordo com o Ranking, a empresa cresceu 215% em um ano. O valor da marca de US$ 18,7 bilhões subiu para US$ 59 bilhões.

A evolução do TikTok seguiu as principais tendências de mercado, valorizando a marca de forma lucrativa. O impacto das mídias sociais durante o cenário pandêmico, causado pela COVID-19 e a variante Ômicron, só enfatizou como é necessário adaptar um empreendimento para eventuais imprevistos, mantendo a estabilidade financeiro durante cenários catastróficos.

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde e a Our World in Data, principais fontes de notícias sobre atualizações de pessoas contaminadas pelo Coronavírus, foi confirmado cerca de 22.157.726 casos de Covid-19 no Brasil, enquanto a variante Ômicron é responsável por 58,33% dos casos de COVID-19 no país, desde dezembro de 2021.

Com a crise econômica mundial e a taxa de 14,7 desempregados no Brasil (índice do IBGE de 2021), os empreendedores e autônomos tiveram que se reinventar, e o e-commerce se tornou o principal mecanismo de compras da população, incentivado pelas mídias sociais. Um estímulo para as empresas que estão se aventurando no ciberespaço são as plataformas de comunicação através de anúncios patrocinados em uma teia de informações que são transmitidas e compartilhadas, atingindo potenciais compradores com a constante divulgação e interação midiática. E recentemente a rede TikTok também disponibilizou a plataforma para a veiculação de anúncios.

Conectando bilhões de internautas em todos os continentes, as ferramentas virtuais se tornaram um método eficiente para transformar seguidores em clientes em potencial, elevando o atendimento, o status e a experiência ao mesmo nível que o produto.

Esse conjunto de informações formam uma pirâmide de marketing digital, que ao ser implementada de forma estratégica, pode ser o impulsionamento que uma empresa precisa para evoluir e atingir metas.

