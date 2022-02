Relatório revela a magnitude da ciberpandemia global

Compartilhe Facebook

* Por: - 4 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 4/2/2022 – As organizações precisam de visibilidade em 360 graus, inteligência de ameaças em tempo real e uma infraestrutura de segurança eficaz.

Tendências de ataques cibernéticos: o relatório da Check Point Software aponta os principais direcionamentos de cibersegurança, a partir de 2021, incluindo ataques à cadeia de suprimentos e aumento da interrupção da vida cotidiana; e um crescimento de 146% nos ciberataques globais no ano passado

A Check Point Research (CPR), divisão de Inteligência em Ameaças da Check Point Software Technologies, divulgou seu Relatório de Cibersegurança 2022. Desde o ataque SolarWinds no início de 2021, que apresentou um nível totalmente novo de sofisticação e disseminação, até o mês de dezembro e o influxo de explorações de vulnerabilidade Apache Log4j, o relatório revela os principais vetores e as técnicas de ataques testemunhados pela CPR durante o ano passado.

No geral, em 2021, as organizações sofreram 50% mais ataques cibernéticos semanais que em 2020. Com os 1.605 ataques semanais globais às instituições do setor de Educação/Pesquisa assumindo a liderança (aumento de 75%), o ranking de setores atacados indicou no segundo lugar o Governo/Militar com 1.136 ataques semanais (aumento de 47%) e Comunicações, em terceiro lugar, com 1.079 ataques semanais (aumento de 51%).

As estatísticas sobre o Brasil, levantadas pela CPR, apontaram que em média ocorreram 1.046 ataques semanais às organizações em geral, um aumento de 77% comparando os períodos de 2020 a 2021. Os setores mais atacados no Brasil no ano passado foram: 1° Varejo/Atacado: 2.158 ataques por semana às organizações (238%); 2° Saúde: 1.685 ataques (64%); 3° Governo/Militar: 1.495 ataques (55%).

No ano passado, os fornecedores de software experimentaram o maior crescimento ano a ano (146%) de ciberataques globais, seguindo a tendência cada vez maior de ataques à cadeia de suprimentos de software, as principais vulnerabilidades dos serviços em nuvem e o retorno do botnet Emotet.

Os destaques do Relatório de Cibersegurança de 2022 da Check Point Software são:

• Ataques à cadeia de suprimentos: o ataque da SolarWinds lançou as bases para um frenesi de ataques à cadeia de suprimentos. O ano de 2021 registrou vários ataques sofisticados, como Codecov em abril e Kaseya em julho, concluindo com a vulnerabilidade Log4j que foi exposta em dezembro. O impacto impressionante alcançado por essa vulnerabilidade em uma biblioteca de código aberto demonstra o imenso risco inerente às cadeias de suprimentos de software.

• Ataques cibernéticos interrompendo a vida cotidiana: em 2021, houve um grande número de ataques direcionados a infraestruturas críticas que levaram a uma enorme interrupção no dia a dia das pessoas e, em alguns casos, até ameaçaram sua percepção de segurança física.

• Serviços em nuvem sob ataque: as vulnerabilidades do provedor de nuvem se tornaram muito mais alarmantes em 2021 que eram anteriormente. As vulnerabilidades expostas ao longo do ano permitiram que os atacantes, por períodos de tempo variados, executassem códigos arbitrários, escalassem para privilégios de root (processo de permissão), acessassem grandes quantidades de conteúdo privado e até cruzassem entre diferentes ambientes.

• Desenvolvimentos no cenário móvel: ao longo do ano, os atacantes usaram cada vez mais smishing (phishing SMS) para distribuição de malware e investiram esforços substanciais em hackear contas de mídia social para obter acesso a dispositivos móveis. A contínua digitalização do setor bancário em 2021 levou à introdução de vários aplicativos projetados para limitar as interações face a face e esses, por sua vez, levaram à distribuição de novas ameaças.

• Rupturas no ecossistema de ransomware: governos e agências reguladoras mudaram sua postura em relação a grupos organizados de ransomware em 2021, passando de medidas preventivas e reativas para operações ofensivas proativas contra os operadores de ransomware, seus fundos e infraestrutura de suporte. A grande mudança aconteceu após o incidente do oleoduto Colonial em maio, nos Estados Unidos, que fez o governo Joe Biden perceber que precisava intensificar os esforços para combater essa ameaça.

• Retorno do Emotet: Um dos botnets mais perigosos e graves da história está de volta. Desde o retorno do Emotet em novembro, a CPR descobriu que a atividade do malware estava em pelo menos 50% do nível observado em janeiro de 2021, pouco antes de sua remoção inicial. Essa tendência crescente continuou ao longo de dezembro com várias campanhas de final de ano e deve continuar até 2022, pelo menos até a próxima tentativa de remoção.

“Em um ano que começou com as consequências de um dos ataques de cadeia de suprimentos mais devastadoras da história, vimos os cibercriminosos crescerem em confiança e sofisticação”, diz Maya Horowitz, vice-presidente de pesquisa da Check Point Software. “Isso culminou na exploração da vulnerabilidade Log4j que, mais uma vez, pegou a comunidade de segurança desprevenida e trouxe à tona o nível de risco inerente às cadeias de suprimentos de software. Nos meses seguintes, vimos serviços em nuvem sob ataque, atacantes aumentando seu foco em dispositivos móveis, o oleoduto US Colonial Pipeline mantido como refém e o ressurgimento de um dos botnets mais perigosos da história.”

Maya prossegue: “Mas, nem tudo é desgraça e tristeza. Também vimos rupturas no ecossistema de ransomware aumentarem em 2021, quando governos e agências reguladoras em todo o mundo resolveram adotar uma postura mais dura em relação a grupos de ransomware em particular. Em vez de depender de ações reativas e corretivas, alguns eventos chocantes despertaram os governos para o fato de que eles precisavam adotar uma abordagem mais proativa para lidar com o risco cibernético. Essa mesma filosofia também se estende às empresas, que não podem mais se dar ao luxo de adotar uma abordagem desarticulada, isolada e reacionária para lidar com as ameaças. As organizações precisam de visibilidade em 360 graus, inteligência de ameaças em tempo real e uma infraestrutura de segurança que possa ser mobilizada de maneira eficaz e conjunta.”

O “Cyber-Attack Trends: 2022 Security Report” fornece uma visão geral detalhada do cenário de ameaças cibernéticas. Essas descobertas são baseadas em dados extraídos da rede ThreatCloud Intelligence da Check Point Software, entre janeiro e dezembro de 2021, destacando as principais táticas que os cibercriminosos estão usando para atacar empresas.

