Três em cada 10 brasileiros comprarão próximo carro online

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 9 de fevereiro de 2022.

São Paulo – SP 9/2/2022 –

Relatório sobre mobilidade aponta mudança no comportamento do consumidor e sinaliza oportunidades de negócios no setor.

A tradicional experiência de ir até a concessionária de veículos para comprar um carro, tão consolidada no imaginário popular e do consumidor, começa cada vez mais a enfrentar a concorrência de opções alternativas, como a aquisição de automóveis em canais online. É o que indica um dos apontamentos presentes na Pesquisa Mobilidade 2021, relatório produzido em parceria pela SAE Brasil, KPMG e AutoData.

Segundo o estudo, que investigou diversos aspectos do mercado automotivo brasileiro, 3 em cada 10 brasileiros pretendem comprar seu próximo veículo através de algum canal de vendas online. O movimento ainda é incipiente, mas mostra uma significativa mudança no rumo do comportamento do consumidor de carros, antes bastante atrelado à experiência no ponto de venda físico.

Os números detalhados do relatório dão uma visão mais próxima dos movimentos do setor: 72,9% dos entrevistados ainda preferem adquirir seu carro nas concessionárias, enquanto 25,9% devem optar por alternativas de compra online de veículos. Os 1,2% restantes afirmam que não querem ter um carro no futuro.

Entre os que pretendem comprar um carro novo, os canais de distribuição preferidos são a concessionária e a plataforma digital de vendas da própria fábrica. Já no caso de quem opta por adquirir carros usados e seminovos – nicho de mercado que é preferência nacional ultimamente – os canais online independentes têm ótima aceitação. Para os analistas responsáveis pelo estudo, isso é “algo lastreado pelos avanços em ferramentas tecnológicas de sites e aplicativos especializados neste mercado”.

Gustavo Braga, diretor da Carupi – uma autotech de compra e venda de usados online – concorda com essa análise: para o especialista no setor, as recentes tecnologias aplicadas ao mercado automotivo abriram espaço para que o consumidor se sinta mais confortável em fechar um negócio de forma virtual. “O ambiente de comércio virtual já está em sua fase madura, é uma opção bem consolidada junto aos clientes, e existe cada vez mais confiança nos benefícios que são oferecidos por essa modalidade de compra”, ressalta.

Efeito Netflix

O executivo também aponta que os consumidores buscam cada vez mais conveniência e segurança nas suas decisões de compra. Para Braga, é o “efeito Netflix”. “A experiência de consumo oferecida pelo streaming online tem se tornado a régua para os demais setores da economia. Os consumidores querem a liberdade e o conforto de consumirem ou comprarem seus produtos ou serviços onde estiverem, quando quiserem. E isso também vale, cada vez mais, para o mercado automotivo”.

Esse cenário parece particularmente desafiador para o setor de compra e venda de carros, que sempre dependeu de uma logística nem sempre convidativa: ir até as lojas e concessionárias para conferir os modelos à venda demanda tempo e exige deslocamentos – uma realidade cada vez mais difícil para muitas pessoas. No caso específico dos veículos usados e seminovos, ainda existe a insegurança de se encontrar com desconhecidos para realizar testes com o veículo à venda ou o medo de acabar comprando um carro com problemas ocultos.

Nesse sentido, as ferramentas tecnológicas que o relatório menciona como soluções para essa realidade são as mais diversas, oferecidas por startups que têm apostado no setor. No caso da Carupi, a plataforma online coloca vendedores e compradores em contato, e a negociação é intermediada pela equipe da empresa, que cuida de todas as etapas do negócio: desde fotografar os carros à venda, passando pela emissão do laudo cautelar até levar os veículos para test drives com os interessados. A solução foi desenhada para que todo o processo possa ser realizado sem que nenhum dos envolvidos precise sair de casa: tudo é feito online, até a assinatura de documentos e trâmites financeiros.

Para Braga, essa tendência só tende a crescer. “Em outros mercados, a compra de veículos online já é ainda mais forte, e o Brasil deve seguir o mesmo caminho. Só precisaremos ter um pouco de paciência, já que o brasileiro tende a ser mais tradicional na adoção dessas novas alternativas, e o acesso a serviços de internet de boa qualidade ainda é um desafio em certas localidades do país”, conclui o especialista.

Website: https://carupi.com