Kelly Couto, CEO da Revista Capital Econômico, fala para site americano

* Por: - 10 de fevereiro de 2022.

Rio de Janeiro 10/2/2022 –

Em entrevista exclusiva, a empresária conta sua trajetória empreendedora para um dos maiores portais americano que impulsiona geração de líderes com liberdade financeira



As palavras escolhidas pelos editores para iniciar a entrevista com Kelly Couto no Finance Strategists – um dos maiores Canais de Mídia sobre o Mercado Financeiro dos Estados Unidos foram: “O sucesso deixa pistas”.

Em bate-papo exclusivo, Kelly Couto, Fundadora e CEO da Revista Capital Econômico – publicação digital especializada em Economia e Negócios – compartilha sua história de empreendedorismo.

De família de origem humilde e tendo iniciado sua carreira como operadora de telemarketing, a empresária relembra momentos de dificuldades, o início da carreira e fala sobre os desafios do empreendedorismo, principalmente no Brasil, em entrevista ao canal americano.

O Finance Strategists é uma organização sem fins lucrativos que conecta e impulsiona negócios entre Investidores Americanos, Empresários e Executivos de Sucesso, e traz também muito conteúdo sobre o setor financeiro do país que mais respira negócios no mundo: EUA.

Com mais de 300 mil usuários ativos em sua plataforma, e atendendo a mais de 50 lugares nos Estados Unidos, como Alasca, Califórnia, Havaí, Washington, Connecticut, Massachusetts, Nova Jersey, Nova Yorque, Flórida, Carolinas do Norte e do Sul, Missipi, entre outros, o Finance Strategists tem por principal objetivo a promoção de geração de líderes com liberdade financeira.

A matéria completa sobre esta reportagem e o endereço eletrônico podem ser conferidos no link abaixo.

Website: https://revistacapitaleconomico.com.br/kelly-couto-ceo-da-revista-capital-economico-fala-para-o-canal-americano-finance-strategists/