Rótulos de vinhos da La Mansa Wine Estates chegam ao mercado brasileiro

* Por: - 10 de fevereiro de 2022.

São Paulo – SP 10/2/2022 –

Empresários brasileiros abrem matriz de distribuição em Santa Catarina e Casa Conceito em São Paulo para eventos e degustação de produtos da marca

Toda produção de vinho começa com a preocupação de um terroir de excelência. Não é diferente para Gaston Bonoldi. Com mais de 30 anos de experiência, o produtor argentino acompanha todo o processo de fabricação dos vinhos, desde a escolha do terroir onde a vinha será plantada até o formato e design da garrafa.

Para o especialista, a vinicultura é um modo de viver melhor. “Felizmente, posso viver na vinha com a minha família, a poucos metros da Vinícola La Mansa. Isso me proporciona um modo de vida que alimenta minha paixão pelo vinho”, comenta.

A paixão de Bonoldi começou na década de 90, ainda em Buenos Aires. Em meio a uma crise econômica, decidiu junto com a namorada – atual esposa – mergulhar de cabeça no mundo dos vinhos. Nessa época, o produtor migrou para Mendoza e começou o próprio negócio.

Sediada na cidade de San Rafael – Mendoza, a La Mansa Wine Estates fica no sul da província, em uma região conhecida como “El Oasis Mendocino”. O oásis das variedades, onde, em apenas um hectare, é possível encontrar até três diferentes terroir.

Com mais de 20 anos de história, a vinícola é uma grande família, com capacidade de produzir milhões de litros de vinho por ano. Os melhores lotes são destinados aos vinhos de alta qualidade e vinhos de guarda. A outra parte é destinada aos rótulos mais jovens, como a linha Argentinos de Acá, que em 2021 surpreendeu, garantindo repercussão internacional.

Pensando no futuro, as mais de 60 famílias engajadas, além do próprio Gaston Bonoldi, seguem empenhadas em passar a ideia de sustentabilidade. “A La Mansa Wines Estates está comprometida com o meio ambiente e, por isso, há 6 meses iniciamos a execução de um projeto de transformação para nos tornarmos a primeira vinícola 100% autossustentável”, conta o produtor argentino.

Empresários brasileiros investem na marca e trazem rótulos exclusivos para o Brasil. Assim, a La Mansa assume uma sede matriz em Santa Catarina e uma casa conceito de experiências em São Paulo, no bairro do Itaim Bibi.

O objetivo é manter um ambiente descontraído, no qual são feitas degustações dos mais variados tipos de vinhos e rótulos exclusivos da marca. Para o paladar dos brasileiros, os vinhos Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Bonarda e Chardonnay foram as principais apostas da La Mansa.

Website: http://www.lamansa.com.br/