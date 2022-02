Três dicas de como organizar a casa com flores na decoração

Para trazer mais vivacidade para dentro de casa, as pessoas optam por flores na hora de decorar o ambiente. Entretanto, como arranjos diferentes funcionam para os diversos ambientes?

As flores são amplamente usadas em ambientes residênciais, pois deixam o local mais alegre e proporcionam a sensação de bem-estar com suas cores e aromas. Desse modo, pessoas querem aproveitar o momento para trazer um novo visual para a casa e manter o ambiente harmônico e aconchegante.

A ideia é que os arranjos precisam dialogar com os móveis e a pintura do espaço. Como isso, o ambiente não fica muito carregado. Assim, é importante conhecer algumas dicas sobre comp organizar a casa com vasos e arranjos de flores em alguns espaços:

Bancada do banheiro

São ambientes que precisam de atenção, pois estão ligados a saúde e higiene das pessoas. Além disso, para facilitar a rotina, é fundamental que este local seja bem cuidado.

Limpeza é importante, assim como organização. Uma ideia é tentar agrupar pequenos itens, espalhados pela bancada, em cestas (dispostas em nichos de parede, dentro do gabinete ou prateleiras sob a pia).

Além disso, o que precisar ficar sobre a bancada pode ser disposto em conjuntos de potes de vidro – incluindo cotonetes e sabonetes líquidos. E os mesmos, assim como frascos de perfumes, podem ser reunidos sobre uma bandeja, combinando com outros metais próximos.

Dentro desta mesma bandeja, para decorar o banheiro e deixar o ar local mais agradável, pode-se colocar um arranjo. Flores que se dão muito bem em banheiros são: lírio, violeta, rosa do deserto e kalanchoe.

Mesinhas e aparadores

Nas salas, pode-se optar por arranjos baixos (para mesas de centro e racks) e altos (mesas laterais). São áreas geralmente organizadas. Conseguir o equilíbrio visual é essencial. Nesse caso, a pessoa pode ser criativa ao trabalhar pela simetria ou, até mesmo, a simetria-assimétrica, obtida por “semelhantes de pesos iguais” em lados opostos.

Já a área de jantar precisa de uma atenção diferenciada para que seja agradável, fazendo as pessoas se sentirem confortáveis para realizar as refeições. Caso o espaço também possua um aparador ou balcão buffet, pode-se fazer isso desses adereços para posicionar arranjos.

Sobre prateleiras e estantes

Em diferentes pontos da casa é possível ter as estantes como solução de organização e otimização de espaços – por exemplo, em hall de entrada, sala e cozinha.

Um erro comum é achar necessário preencher todos os nichos destes móveis. Quanto mais objetos espalhados sobre as prateleiras, pior a impressão que o ambiente passa.

Para uma decoração com ares modernos de requinte, a pessoa pode se basear na premissa de que “menos é mais”. Menos objetos, menos detalhes extravagantes ou grandes diferenças para que os itens não conversem na disposição pelo ambiente.

É ideia é procurar pela coerência que se aplicar melhor ao cômodo. Isso inclui considerar a paleta de cores a ser usada. Flores recomendadas são: antúrio, bromélia, gerânio, lírio da paz e orquídeas.

*Por Giuliana Flores

Website: http://www.giulianaflores.com.br