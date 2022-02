Ex-procurado pelo FBI revela estratégias para vencer o crime digital no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: - 14 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 14/2/2022 –

Brasileiros poderão aprender com o hacker como vencer a guerra digital e, ao mesmo tempo, melhorar a UX entregue a colaboradores e clientes

Kevin Mitnick, hacker que foi, durante anos, considerado pelo FBI um dos dez criminosos mais procurados dos EUA – chegou a ficar preso por mais de cinco anos -, dará uma palestra gratuita sobre ataques digitais e engenharia social.

Durante a palestra, Mitnick irá compartilhar seus conhecimentos com a comunidade de TI brasileira para lançar luz sobre as mais ousadas táticas dos criminosos para derrubar os sistemas críticos da economia digital brasileira. Segundo os resultados do estudo State of Application Strategy Financial Services, quase 100% dos CIOs de bancos e organizações financeiras de todo o mundo, incluindo 11 líderes de instituições brasileiras não sabem o motivo das falhas no Internet Banking.

Conhecido como um dos hackers mais famosos de todos os tempos e pioneiro entre os hackers norte-americanos, Mitnick, aos 17 anos de idade, em 1981, invadiu e roubou manuais de computadores da Pacific Bell. Em 1982, Kevin invadiu o NORAD, North American Defense Command (Departamento de Defesa dos EUA). Esse feito inspirou os roteiristas Lawrence Lasker e Walter F. Parkes a escrever o filme WarGames, que foi dirigido pelo diretor e cineasta britânico John Badham, e indicado aos prêmios Oscar, BAFTA, Eddie e Saturno em 9 categorias no ano de 1984.

Antes de ser detido e condenado, em 1989, o hacker Kevin Minick invadiu a rede da Digital Equipment Corporation (DEC) e copiou os softwares da empresa, a maior fabricante de computadores da época. Para Hilmar Becker, Country Manager da F5 Brasil, uma palestra como essa ajuda os CIOs e CISOs a compreender o estado atual das ameaças contra aplicações críticas como o Internet Banking, o engine de portais B2C, sistemas de e-government etc. “Mitnick é um ícone, reconhecido por sua excelência técnica e suas habilidades de engenharia social”, observa Becker.

Becker explica que a aplicação está no coração dos processos de negócios e, justamente por isso, é o maior alvo de gangues digitais. “Agora, à frente de sua empresa de consultoria em cybersecurity, Mitnick compartilhará insights sobre o que falta ser feito, nas organizações, para eliminar brechas tanto de comportamento como de tecnologia”, enfatiza Becker.

Website: https://agility2022.f5agility.com/home.html