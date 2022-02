Florianópolis une agito e tranquilidade no carnaval

Compartilhe Facebook

* Por: - 14 de fevereiro de 2022.

Florianópolis, fevereiro de 2022 14/2/2022 –

Capital catarinense tem opções para solteiros e famílias aproveitarem o feriado com muita segurança

Da agitada Jurerê Internacional ao sossego da praia da Solidão. De Norte a sul, a ilha de Florianópolis tem inúmeras atrações para aproveitar o Carnaval. Os solteiros encontram nos beach clubs e casas noturnas o clima ideal para a paquera. Já as famílias têm diversas opções para passar o dia em uma praia tranquila e com certo isolamento social.

Conhecida como a Ilha da Magia, a capital catarinense agrada aos mais variados perfis de viajantes. As praias do norte, como Jurerê Internacional, Canasvieiras e Ingleses, são as mais agitadas. Já as do sul, como as do Matadeiro, da Lagoinha do Leste ou da Solidão, são verdadeiros refúgios naturais.

No meio do caminho, a região central de Florianópolis é a parte mais urbana da ilha, mesclando construções históricas, prédios modernos, shoppings centers e alguns dos principais restaurantes da cidade, como o Osli Restaurante, que oferece uma culinária consciente e criativa com técnicas gastronômicas avançadas, produtos regionais frescos e da herança açoriana tão presente na região.

É nessa parte da cidade que fica o principal cartão-postal da capital catarinense, a ponte Hercílio Luz, inaugurada originalmente em 1926. Com 821 metros de comprimento, 74 metros de altura e 5.000 toneladas de aço, a ponte foi reinaugurada em 2019 após ficar interditada por 28 anos.

O melhor ponto para apreciar o encantador cenário da avenida Beira-Mar é do alto, no rooftop do WK Design Hotel. De frente para o mar de Florianópolis, o local vai reunir atrações para este Carnaval, como DJ, degustação cortesia de ostra para os hóspedes, drinks carnavalescos e experiência de fusion cuisine ao pôr do sol.

Com localização privilegiada no centro de Florianópolis, o WK Design Hotel permite fácil acesso às principais praias e atrações da cidade. Com a proposta de oferecer um Carnaval para fantasiar e vivenciar momentos únicos, terá atividades para toda a família, como música ao vivo no WK Café Bar e experiência kids com oficina natural.

Durante os dias de Carnaval, o turista tem tempo suficiente para desbravar todos os segredos da Ilha da Magia, suas praias e apreciar a gastronomia local.

Para aproveitar o Carnaval, a dica de hospedagem é conhecer o novíssimo WK Design Hotel, que está com pacotes especiais aos hóspedes. Para duas noites de hospedagem, há preços a partir de R$ 2.569,67* para duas pessoas, com café-da-manhã e jantar incluso. No pacote de três noites, com preço a partir de R$ 3.657,20* para duas pessoas, os hóspedes têm à disposição café da manhã, massagem para casal, kit de boas-vindas e roteiro de trilhas.

“Estamos preparando uma programação especial para surpreender nossos hóspedes. No feriado mais animado do ano, o WK vai transbordar alegria, sem perder todo o requinte e a sofisticação que já é a nossa marca”, afirma Miler Bairros, gerente-geral do WK Design Hotel.

Website: https://wkdesignhotel.com.br/