Manicure: saiba como ter a agenda sempre lotada

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de fevereiro de 2022.

Vivemos períodos que não são fáceis para todo mundo e, por conta disso, há uma necessidade de nos reinventarmos. A crise econômica é um problema que afetou grande parte dos brasileiros, o que fez com que algumas pessoas ficassem endividadas.

Por conta disso, novas formas de ganhar um dinheiro extra se tornaram bem populares. No entanto, se você tem o dom e a técnica de trabalhar com unhas, é possível que esteja tentando trabalhar como manicure.

Ou, se você já trabalhava de manicure antes da pandemia, com certeza deve ter notado que a procura diminuiu. Diante disso, é normal procurar novos métodos de atrair mais clientes. Mas será que isso é possível?

Tempos difíceis exigem medidas desesperadas, como diz o ditado popular. No entanto, o fato é que há algumas dicas que geram mais procura pelo seu trabalho de manicure. Quer saber quais são eles? Então não deixe de conferir esse artigo!

O que faz uma manicure?

Da forma mais simples possível, podemos definir por “manicure” aquele profissional que trabalha a estética das unhas. Contudo, de uma certa forma, também são responsáveis por cuidar da saúde das mãos.

É comum que as pessoas atribuam às manicures apenas a questão estética, mas essa é uma visão um tanto quanto subjetiva. Afinal de contas, a partir do momento que você vai regularmente a manicure, você também está cuidando da sua saúde.

Afinal de contas, as nossas unhas também estão suscetíveis a fungos, por exemplo, as quais podem ocasionar micose e deixar as unhas fracas e quebradiças. Então, apesar de a manicure ser sim um trabalho estético, não é só isso.

Inclusive, ter esse conhecimento já é uma das formas de fazer com que a sua agenda esteja sempre lotada. Pois, a partir do momento que você entende que está lidando com questões mais profundas, você trabalha melhor, o que atrai mais clientes.

Quais as especializações possíveis para uma manicure?

Assim como qualquer outro setor, manicures também podem se especializar em alguma área mais específica. A grande parte dessas profissionais tendem a realizar os seguintes trabalhos:

Esmaltagem;

Remover cutícula;

Aplicar base nas unhas;

Aplicar produtos hidratantes;

Polimento etc.

Esse é o considerado “comum”. No entanto, se a cliente quer um serviço mais específico, ela vai procurar por uma pessoa que tenha especialização no que ela quer. Sendo assim, as possíveis especializações para uma manicure, são:

Decorar unhas;

Desenho 3D;

Técnicas de unhas artísticas;

Alongamento (TIP);

Unha de porcelanato em gel;

Aplicação de strass e criação de adesivo etc.

E, de certa forma, a manicure pode se especializar em pedicure. Afinal de contas, grande parte das mulheres procuram os dois serviços de uma só vez. Então, esse já é um meio de garantir a agenda sempre lotada.

Como ter a agenda sempre lotada?

Manicure tem em praticamente toda esquina, não é verdade? Então, para garantir que a sua agenda esteja sempre lotada, você tem que fazer algo para se destacar, ter alguns diferenciais. E a concorrência serve justamente para que haja essa possibilidade.

As pessoas têm o livre arbítrio de procurar o serviço que mais lhes agrada. E, sabendo disso, para garantir menos espaço na sua agenda, você tem que trabalhar para agradar as suas clientes. E há algumas formas de fazer isso, as quais iremos falar logo abaixo.

Capacite-se

O primeiro passo para ter clientes de forma recorrente é se capacitar. Procure por cursos que ofereçam diplomas, para que as pessoas vejam que você é uma profissional que sabe lidar e cuidar das unhas das suas clientes.

E, mesmo que você não tenha dinheiro para investir nesse momento, saiba que há várias opções de cursos gratuitos com possibilidade de certificado.

Ofereça bom atendimento

Ninguém gosta de ser mal atendido, mas, quando se é manicure, é preciso ser comunicativa. Portanto, deixa a cliente confortável nos assuntos. Afinal de contas, como ela vai passar algumas horas sentada, na sua presença, você tem que deixá-la acomodada.

Use produtos de qualidade

De nada adianta você se capacitar se não tiver os produtos certos para trabalhar, não é mesmo? Por isso, é ideal investir em um material de trabalho que seja de boa qualidade. Isso vai fazer com que a sua cliente se sinta respeitada e fará com que ela recomende para outras pessoas.

Sendo assim, procure por revendedores que sejam de confiança e que vendam apenas produtos que sejam de qualidade. A exemplo, podemos citar a prounha, que oferece produtos de muita qualidade a preços bastante acessíveis.

Entenda sobre unhas

Você já foi a alguma loja, e sentiu que o vendedor não entendia nada sobre o produto? Diante disso, é bem provável que você tenha perdido a vontade de adquirir o objeto. Afinal de contas, se você não sente firmeza no que a pessoa diz, as chances de venda são bem baixas.

E, trazendo essa situação para o contexto de manicure, é exatamente assim que acontece. Se a cliente notar que você não sabe responder algumas perguntas, ela não irá lhe enxergar como autoridade no assunto. Como consequência, as chances de tê-la como cliente diminuem.