Quando pedir um empréstimo para empreender é uma boa opção?

* Por: - 15 de fevereiro de 2022.

São Paulo,SP 15/2/2022 –

Para quem quer abrir um novo negócio, muitas vezes um auxílio inicial pode ser uma saída.

Abrir uma empresa não é algo fácil em qualquer lugar do mundo. Com ou sem burocracias, é necessário possuir certo capital em mãos para investimento. Vários tipos de gastos precisam ser cobertos para que a ideia inicial consiga sair do papel e a empresa torne-se algo real. E é justamente essa a grande dificuldade que muitos empreendedores enfrentam na hora de abrir um novo negócio: ter o capital financeiro necessário para colocar o planejamento em prática.

Para contornar essa situação e conseguir empreender é possível pedir um empréstimo, por exemplo. Essa é a opção mais buscada entre futuros empreendedores. Com o dinheiro do empréstimo em mãos, todos os aportes necessários para que o negócio consiga ser colocado em prática são possíveis. Mas vale destacar que essa decisão de pedir um empréstimo para empreender também deve ser feita com bastante planejamento e cuidado para evitar diversos problemas.

Motivos para pedir um empréstimo entre pessoas físicas para empreender

Uma das grandes preocupações dos empreendedores nesse tipo de situação é adquirir uma dívida logo na abertura da empresa. No entanto, existe a opção de o empréstimo ser feito entre pessoas físicas. Essa modalidade traz mais vantagens tanto para quem toma emprestado como para quem está emprestando o dinheiro.

Nesse tipo de crédito, a operação é realizada de gente para gente, ou seja, não há burocracias ou grandes empecilhos por trás do processo. Além disso, as fintechs, que são empresas do setor financeiro digital e que oferecem esse tipo de serviço, em geral, não rentabilizam a cada operação feita. Dessa forma, as taxas de juros são menores do que em instituições tradicionais e os custos do empréstimo são menores.

Outro motivo importante para optar pelo empréstimo entre pessoas físicas na hora de conseguir o capital para empreender é a flexibilidade dessa modalidade de crédito. Tudo é negociado diretamente entre tomador e investidor. Com isso, é possível conseguir melhores condições de pagamento e até mesmo taxas de juros menores.

Quando solicitar o empréstimo?

Tomar emprestado para investir é um risco, uma vez que o negócio pode não dar certo. Por isso, é muito importante tomar essa decisão com embasamento e planejamento financeiro.

A primeira dica é fazer um planejamento completo do negócio que será aberto com dinheiro, ou seja, montar um plano de negócios que permita traçar o curto e médio prazo da empresa, pelo menos. Com isso, é possível ter uma noção de quão rentável será a empresa e se haverá receitas suficientes para manter a empresa e quitar o empréstimo.

O conhecimento ou estimativa do orçamento financeiro da empresa será algo essencial nessa etapa. Deve haver rentabilidade suficiente para a empresa manter-se competitiva no mercado, bem como custear os gastos envolvendo o empréstimo. Tomar emprestado sem saber ao certo qual será rentabilidade nos primeiros meses, por exemplo, é um erro grave que pode custar muito caro.

Sendo assim, será preciso analisar informações como o mercado no qual será investido o dinheiro, possíveis gastos com fornecedores, fazer pesquisas de mercado com o público-alvo etc. Todos esses dados são essenciais para garantir que o negócio seja rentável, sendo capaz de dar lucro suficiente para cobrir os gastos da empresa e cobrir os custos mensais do empréstimo.

O empréstimo é uma boa saída para empreendedores que possuem excelentes ideias de negócios, porém, não dispõem do capital necessário para colocar tudo em prática. E nesse tipo de cenário, optar pelo empréstimo entre pessoas físicas é uma alternativa muito interessante, pois essa modalidade de crédito traz uma série de vantagens para quem está tomando emprestado.

O Bullla é uma fintech que conecta as pessoas por meio do empréstimo online entre pessoas físicas.

Mais informações em https://www.bullla.com.br/

Website: https://www.bullla.com.br/