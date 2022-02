Fato Relevante – Aegea Saneamento e Participações S.A

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 15 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 15/2/2022 –

A Aegea anuncia oferta vencedora na licitação para prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário e gestão comercial em Crato (CE).

Aegea Saneamento e Participações S.A.

Companhia Aberta (Categoria B)

CNPJ 08.827.501/0001-58

NIRE 35.300.435.613

Código CVM 2339-6

Fato Relevante

A Aegea anuncia oferta vencedora na licitação para prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário e gestão comercial em Crato (CE)

São Paulo, 11 de fevereiro de 2022 – Para fins do disposto na Resolução CVM nº 44 de 23 de agosto de 2021, a Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea” ou “Companhia”), anuncia que, nesta data, sagrou-se vencedora da Concorrência Pública nº 2021.11.03.2 (“Licitação”), cujo objeto consiste na Concessão da Prestação dos Serviços Públicos de Esgotamento Sanitário na cidade do Crato, no Estado do Ceará, incluindo a execução das obras de construção de redes coletoras de esgoto e respectivas ligações prediais, interceptores, linhas de recalque e emissários, estações elevatórias de esgoto e estações de tratamento de esgoto, e gestão comercial de todo sistema de saneamento.

A Aegea aguardará a publicação da adjudicação e da homologação do resultado da Licitação, para posterior assinatura do contrato de concessão.

A Concessão tem prazo de 35 anos e será a primeira operação da Aegea no Estado do Ceará. Com essa vitória, a Aegea passa a operar um total de 43 Concessões, 6 PPPs (parcerias público-privadas) e 1 subconcessão, presente em 154 municípios e 13 estados, atendendo 21,4 milhões de habitantes.

Esta conquista representa a concretização de mais uma importante etapa do planejamento estratégico da Aegea, que visa o seu crescimento qualificado e a contribuição para o desenvolvimento do saneamento básico no Brasil.

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor.

André Pires de Oliveira Dias

Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores

www.ri.aegea.com.br/

Website: http://www.ri.aegea.com.br/