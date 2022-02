Fintech JUSTA passa a integrar o time de startups do Sebrae Connect

Compartilhe Facebook

15 de fevereiro de 2022.

15/2/2022 – Os empreendedores possuem muitos desafios, mas existe uma forma de encontrar soluções para esses problemas de maneira simples, prática e segura.

A plataforma tem o objetivo de conectar pequenos negócios que estejam passando por desafios a soluções tecnológicas desenvolvidas por startups

Inúmeros são os desafios enfrentados diariamente pelos empreendedores na gestão dos negócios, seja na área financeira, de processos ou na divulgação dos produtos ou serviços. A boa notícia neste começo de ano é que existe uma forma de encontrar soluções para esses problemas de maneira simples, prática e segura.

O Sebrae Minas, em parceria com a empresa de consultoria Beta-i Brasil, criou o Sebrae Connect. A plataforma foi pensada para facilitar a vida dos empreendedores do Brasil, conectando os pequenos negócios a soluções tecnológicas e digitais desenvolvidas por startups do mercado. As soluções atendem aos principais desafios enfrentados no dia a dia da gestão de um negócio: Finanças e Pagamentos; Operações e Processos e Marketing Digital.

Para atender as demandas na área de Finanças e Pagamentos, a Fintech JUSTA entrou para o time das startups parceiras do Sebrae Connect. Desde 2018 o time da JUSTA tem o objetivo de tornar o mercado brasileiro de negócios mais justo, auxiliando os pequenos e médios empreendedores na gestão das finanças, por meio de uma educação financeira e soluções inovadoras para os desafios que surgirem ao longo do caminho.

Os empreendedores podem baixar o app da Conta Justa e acessar todos os serviços do celular ou do computador. As soluções oferecidas incluem Conta Digital, Pagamento de Contas com saldos futuros sem custos adicionais, Pagamento de contas parceladas no cartão, linhas de crédito, PIX, link de vendas e maquininhas de cartão, que contam com tecnologias próprias de ponta e foram pensadas e desenvolvidas com foco nos negócios dos clientes.

Para os empreendedores do Sebrae Connect que apresentarem movimentação mensal a partir de R$ 7 mil em todas as soluções da JUSTA, ainda há a vantagem adicional do uso gratuito da maquininha. Para aproveitar dessas comodidades, basta ter um negócio vínculado a um CNPJ ou CPF/MEI e entrar em contato com o time da fintech.

Website: https://justa.com.vc/sebrae-connect/