A ciência e tecnologia da indústria associada à sabedoria popular

* Por: - 15 de fevereiro de 2022.

Anápolis – GO 15/2/2022 –

Farmacêutica e supervisora de treinamentos do Laboratório Teuto orienta sobre uso correto do gel

Conhecida pelos diversos benefícios para a saúde, a planta arnica é rica em flavonóides e compostos fenólicos que conferem suas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, antimicrobianas, antioxidantes e anticoagulantes. Por isso, ela é utilizada há muitas gerações na medicina popular para ajudar no tratamento de vários problemas de saúde, como contusões, dores reumáticas, escoriações e dores musculares, por exemplo.

Pela via tópica, a planta é bastante utilizada para atividades anti-inflamatórias com capacidade de impedir ou amenizar os sintomas da inflamação, como a dor e o inchaço além de hematomas decorrentes de pancadas.

Segundo a farmacêutica e supervisora de treinamentos do Laboratório Teuto, Magali Tamas, a arnica é muito utilizada em forma de gel por ser de aplicação fácil e agradável. “O produto ficou bastante popular em forma de gel e serve para massagear áreas contundidas causando ação refrescante, suavizante e relaxante na área, promovendo alívio imediato através da massagem circular local”, comenta.

Magali reforça sobre os benefícios da ação para com o organismo. “Além das propriedades já conhecidas da arnica no alívio de dores e hematomas, o gel hidrata a pele devido à presença do extrato da castanha do pará e estimula a circulação local de duas formas: através da ação do extrato da castanha da índia e da massagem circular recomendada na aplicação do gel”, cita a farmacêutica.

“O produtos é associado ao efeito benéfico na circulação sanguínea com as propriedades anticoagulantes e antioxidantes da arnica fazem do gel um aliado no combate de celulites, flacidez e gordura localizada, além de aliviar aquele cansaço nas pernas tão comum no final de um dia de trabalho”, complementa a supervisora de treinamentos.

Mesmo com os benefícios, Magali alerta para os cuidados com o uso do gel em excesso. “Nenhum produto é totalmente isento de riscos, mesmo sendo hipoalergênico e dermatologicamente testado, como o Arnica Gel, sempre existe a possibilidade de aparecimento de reações de hipersensibilidade. Neste caso, deve-se interromper o uso do produto e procurar um médico especialista. Não é recomendado também a aplicação do gel em crianças com menos de sete anos, gestantes e mulheres que estejam amamentando e não utilizar sobre a pele irritada ou lesionada”, adianta a profissional.

Magali chama a atenção para a importância do cuidado com o organismo também. “Além do uso do gel, é fundamental manter o corpo bem hidratado, alimentação balanceada, a prática de alongamento e fortalecimento muscular, que são medidas simples para manter a saúde e melhorar o equilíbrio do corpo evitando quedas”, finaliza.

