Gestão de estoque utiliza wearable com leitor de mão e comando de voz

* Por: - 16 de fevereiro de 2022.

São Paulo 16/2/2022 – Estamos com grandes expectativas como relação a esse projeto, por ser uma solução extremamente funcional e prática – Jalale Farhat da Opticon.

A parceria prevê a utilização de um leitor de mão wearable com comandos de voz para soluções de logística, como separação de pedidos, rastreamento de ativos, registro de visitantes, entre outras aplicações.

Uma tendência tecnológica que vem ganhando força nos últimos anos, os dispositivos wearables obtiveram uma maior aderência no segmento de operações logísticas, com empresas procurando por soluções que possam trazer ganho de tempo, redução de custo e aumento de produtividade aos seus processos.

Segundo dados divulgados pela IDC, empresa de análise de dados mercadológicos, só no ano de 2018 o mercado alcançou 124,9 milhões de vendas.

Com a necessidade interna de empregar um equipamento com performance para a operacionalizar suas soluções de operações logísticas, a Zion Logtec, uma Start up de TI especializada em gestão de estoque e warehouse, e que desenvolve soluções para logística com foco em gestão de estoques, fechou uma parceria com a Opticon, empresa fabricante de scanners de código de barras.

A parceria prevê a utilização de um leitor de mão wearable com comandos de voz para soluções de logística, como separação de pedidos, rastreamento de ativos, registro de visitantes, entre outras aplicações.

Atendendo às necessidades específicas onde ambas as mãos do usuário precisam estar livres para o manuseio de caixas e produtos, a solução Zion Cloud é uma ferramenta que tem como objetivo atender as operações de picking utilizando uma estrutura de sistemas WEB com aplicações mobile ou smart devices.

Possibilitando aperfeiçoar as operações de separação de produtos, um dos seus principais diferenciais é a utilização de comandos de voz, podendo trabalhar com os processos de uma forma híbrida. Outra vantagem é a possibilidade de trabalhar on-line e offline sem riscos de perda de produtividade operacional por problemas de infraestrutura.

Thiago Castaldelli, fundador e diretor da Zion Logtec, explica melhor a utilização da tecnologia: “A Zion Cloud Mobile aderiu muito bem aos leitores Bluetooth PX-20 juntamente com as luvas, pois nossa solução busca otimizar e facilitar os processos logísticos trazendo o foco para as mãos livres, onde os hardwares da Opticon trouxeram mobilidade e facilidade na utilização a nossos clientes”.

O Zion Cloud é uma solução que pode ser integrada com qualquer WMS ou ERP do mercado, trazendo mobilidade e simplicidade em sua configuração, fazendo que as empresas não tenham grandes investimentos para uma mudança fluxos operacionais.

Segundo Jalale Farhat, Area Manager Latin America da Opticon: “Estamos com grandes expectativas como relação a esse projeto específico, por ser uma solução extremamente funcional e prática, com tecnologia extremamente útil e aplicável para facilitar o dia a dia de empresas de todos os tipos”.

Website: http://www.opticon.com