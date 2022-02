Setor de tecnologia começa o ano com diversas oportunidades de emprego

Compartilhe Facebook

* Por: - 16 de fevereiro de 2022.

De acordo com levantamento da plataforma LinkedIn, as maiores oportunidades de trabalho em 2022 estão na área tecnológica. Pessoas que buscam colocação no mercado de trabalho devem ficar atentas às vagas oferecidas nas empresas de soluções tecnológicas

O início de um ano pode proporcionar novas oportunidades de trabalho. Muitas empresas aproveitam os primeiros meses para iniciar novos projetos. Dentre as possibilidades, o setor de tecnologia tem sido um dos grandes destaques de contratações nos últimos dois anos. Empresas desta área de atuação observaram forte crescimento nos negócios, principalmente, a partir da maior necessidade por inovação e ganho de eficiência devido à necessidade de adaptação ao modelo híbrido de ocupação, motivado pela pandemia de Covid-19.

Para atender à crescente demanda de serviços, as oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação e estão espalhadas pelo país. A Tecnisys, empresa de Tecnologia da Informação, no início do ano ampliou o seu quadro de funcionários. Em dezembro, a empresa ofereceu uma capacitação para jovens profissionais da área, em parceria com o Centro Universitário e Faculdade Projeção, e os destaques do programa foram contratados.

A Gerente de Consultoria e Serviços Especializados da Tecnisys, Clara Larissa Barbosa, conta que está em busca por profissionais inovadores, multitarefas e dedicados à empresa. “Procuramos por profissionais que pensem fora da caixinha, que tenham experiências em diversas áreas e expertises diferenciadas. O ideal é não se limitar em uma área específica, mas sim, se preparar para tornar-se multidisciplinar, pois assim, terá o seu destaque”, acredita. A Tecnisys está com vagas de Especialista em Middleware, Especialista Big Data, Cientista de Dados, Especialista em Segurança e Arquiteto de Qualidade de Software.

Mercado

De acordo com levantamento da plataforma LinkedIn, as maiores oportunidades de trabalho em 2022 estão na área tecnológica. A rede profissional analisou os empregos que mais cresceram nos últimos quatro anos e meio no Brasil e levou em consideração dados próprios para identificar os cargos que tiveram maior demanda entre janeiro de 2017 e julho de 2021. Nas primeiras colocações estão: Recrutador(a) especializado(a) em tecnologia; Engenheiro(a) de confiabilidade de sites (Site Reliability Engineer – SRE); Engenheiro(a) de dados; Especialista em cibersegurança e Cientista de Dados.

Para se ter uma ideia, até setembro de 2021, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) registrou 123.544 novos empregos no setor de Tecnologia da Informação. A projeção anterior da demanda para o ano era de 56.693 cargos. Além disso, a Brasscom estima que o mercado deve precisar de 70 mil profissionais dessas áreas, por ano, até 2024.