Farmácias de alto custo recebem prêmio após pesquisa

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 16 de fevereiro de 2022.

Atibaia, SP. 16/2/2022 –

Principais farmácias de medicamentos especiais do mercado recebem premiação em resultado de uma pesquisa de qualidade e satisfação feita com pacientes de doenças raras.

Qualidade no atendimento, velocidade e assertividade nas respostas é o que todo paciente portador de necessidades especiais espera no momento em que precisa orçar seus medicamentos raros, popularmente conhecidos como medicamentos de alto custo. Pois por muitas vezes, estes medicamentos não estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) ou seu fornecimento é recusado por farmácias do Estado ou até mesmo pelo plano de saúde aderido. Nesses casos, o paciente deve buscar auxílio judicial através de algum órgão legitimado podendo ser: a Defensoria Pública, o Ministério Público, Faculdades de direito conveniadas com a OAB, Sistema de Juizados Especiais ou um advogado particular; e esse processo é majoritariamente demorado e criterioso, a menos que os medicamentos estejam disponíveis nacionalmente, fazendo assim o processo caminhar mais rápido.

Os dados do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça mostram que entre 2008 e 2017, a judicialização de processos, tanto por parte dos pacientes do SUS quanto dos planos de saúde, aumentou em 130%. Também, resultados da pesquisa “Judicialização e Sociedade: ações para acesso à saúde pública de qualidade“, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), demonstraram que novos casos têm sido uma crescente a cada ano, ultrapassando 2,5 milhões de processos entre 2015 e 2020.

Para mensurar a satisfação dos pacientes que passaram por essas situações, uma pesquisa inédita foi feita pelo Portal Preço Medicamentos, especialista em cotar medicamentos especiais de média e alta complexidade; foram consultados diversos pacientes que tiveram suas necessidades atendidas por farmácias do segmento durante o ano de 2021, registraram-se 435 respostas fornecidas de maneira espontânea. Com o resultado da pesquisa, foram desenvolvidas 3 categorias de premiação, sendo elas: “Qualidade no Atendimento”, “Tempo de Resposta” e “Quantidade de Respostas”. As avaliações sobre a satisfação dos pacientes foram medidas de 0 a 5. As premiações serão entregues aos ganhadores de cada categoria individualmente, respeitando todos os protocolos de segurança e proteção de cada cidade.

Na categoria Qualidade no Atendimento, a farmácia vencedora foi a Farmaclass, recebendo nota 4,85, a mais alta de sua categoria. Na categoria Quantidade de Respostas, a grande vencedora foi a Fast Medicamentos, que imprimiu a sua marca na lembrança de mais de 50% dos entrevistados. Já na categoria Tempo de Resposta, a vencedora foi uma das mais novas farmácias especialistas do mercado, a Le Vitta Medicamentos, que ganhou esse prêmio recebendo a nota média de 4,83. Outras farmácias citadas com destaque dentro da pesquisa foram: Pague Menos, Profarma, Akura, Global Farma, Panvel, Special Pharmus, 4Bio, Medicom, Mundial Farma, Ative Medicamentos, Plena Medicamentos, Pharma Imports, Vitaleep, Farmavisa, As Medicamentos e Life Medicamentos.

A iniciativa da premiação, além de trazer mais seriedade e prestígio ao segmento, também ajuda a elevar o padrão de qualidade e compromisso no momento de atender essa parcela da população que não somente necessita de medicamentos especiais como também de um contato humanizado e prestativo.

Website: https://www.precomedicamentos.com.br/